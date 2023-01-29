不想割包皮！少年「離家出走25年」終於找到了　鄉民包圍迎接

▲印尼少年不想接受割禮而逃家，25年後與母親團圓。（圖／翻攝臉書）



記者吳美依／綜合報導

印尼一名13歲少年不願接受割禮，也就是切除包皮的手術，竟嚇到離家出走，而且一走就是25年。如今，他終於被找到了，返鄉團圓時母子相擁、被村民包圍迎接的影片，也在社群媒體上瘋傳。

影片中，母親情緒激動，一度軟腳、差點暈厥，在旁人攙扶下才勉強站起。她稍微平復心情後，緩緩走上前去擁抱兒子，還輕輕拍打對方的臉頰與胸口。

Indonesian Returns Home After Running Away To Avoid Circumcision 25 Years Ago His mother broke down in tears at the sight of her long-lost son. Read more here: https://mustsharenews.com/indonesian-man-circumcision/ Follow us on TikTok: https://bit.ly/MSNtiktok 由 Mustsharenews.com 發佈於 2023年1月26日 星期四

克拉登地區（Klaten）官員帕伊特諾（Joko Prayitno）表示，現年38歲的男子承受巨大創傷，精神狀況可能「不是100%」，所幸身體健康良好。他們在一名YouTuber協助下，發現男子多年來都在鄰近的班圖爾（Bantul），過著無家可歸的生活。

男子姊姊回憶，1998年，弟弟離家前一晚看起來很勇敢，似乎欣然接受割包皮的命運，但隔天早上起床時，卻已經不見蹤影。20多年以來，家人都在尋找其蹤跡，儘管一點線索都沒有，始終不願放棄。

新加坡媒體Must Share News等外媒報導，出於宗教文化緣由，部分族群會要求男性接受割禮，例如猶太教、伊斯蘭教、部落傳統，有些地區習俗是男童出生不久就割除，有些地區在青春期實施，以象徵成年。此外，也有人是為了美觀或健康衛生考量割除包皮。