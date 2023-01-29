失落的MZ世代！韓國年輕人變「超愛排隊」搶美食：很有成就感

▲韓國年輕的MZ世代將排隊搶美食視為日常生活中的小確幸。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

台灣人常自詡全球最愛排隊，對於性格急躁的韓國人來說，排隊往往是痛苦的折磨地獄。然而，隨著近年來經濟景氣不見好轉、房價與民生物資價格高漲，對年輕的MZ世代而言凡事皆喪失樂趣；不過他們最近發現，只有排隊購買糯米糕、韓式炸雞等熱銷商品，才能獲得成就感，因為這是唯一能憑藉自身力量辦到的事。

根據《News1》，33歲的男性任某為了搶購最近的話題熱銷美食、益山農協所販賣的糯米年糕，他特地排隊3個多小時，從開賣前就早已排隊等候，甚至讓清晨5時出門排隊的岳母先下場休息，自己「輪班」排隊，如今不僅是精品名牌才值得排隊購買，只要是CP值高的商品，他們願意提早幾個小時排隊等候，「享受排隊樂趣」的風潮正在韓國MZ世代中擴散。

專家分析指出，南韓年輕族群儼然開始陷入這種排隊的「小確幸」之中，當經濟不景氣、物價飆漲且凡事都憂鬱的年代，即便不是搶購名牌，也願意透過自己的努力排隊購物，從中讓成就感獲得滿足。

報導採訪分析，南韓最近社群媒體上出現許多與排隊相關的標籤（hash tag）與發文，甚至還有人願意發文分寫排隊的秘訣、以及靠軟體對話群組分享相關情報。

至於32歲的尹姓年輕少婦則表示，她憑藉努力不屑的衝勁，才終於排隊搶購到去年夏季曾以便宜價格（一隻雞6000韓元、約新台幣137元）紅極一時的「Dangdang Chicken」（당당치킨），她以為隨著時間消逝，購買熱潮會開始漸漸消退，然而當她到現場排隊後，便認為自己的想法是錯誤的。

尹某興奮表示，「確認炸雞下午2點開賣後，我提早25分鐘排隊購買，其實價格根本不會太貴，雖然可能會有人認為這有什麼了不起，但畢竟這是我排隊正大光明所購買的，我感到非常充實。」

專家分析，隨著南韓經濟不景氣，從3拋、5拋、7拋世代演變成N拋、甚至是全拋世代，對於年輕人而言，只有排隊搶購熱銷商品，才能透過滿足成就感的方法在日常生活中創造渺小的幸福，這就是「小確幸」。