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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罕讚內閣改組「唯一亮點」　藍委：有望突破玻璃天花板

▲▼財政部,女性首長,許慈美,宋秀玲,吳蓮英,盧貞秀,莊翠雲。（圖／記者吳靜君攝）

▲財政部長由政務次長莊翠雲（右4）出任。（圖／ETtoday資料照）

實習記者李密／台北報導

準閣揆陳建仁27日公布多名女性閣員名單，包括財政部長由政務次長莊翠雲升任、僑委會委員長由副委員徐佳青出任、海委會主委則是綠委管碧玲，另外經濟部長王美花、勞動部長許銘春分別獲得留任。國民黨立委游毓蘭、李貴敏等人也在臉書稱讚此為本次內閣改組亮點，符合民進黨在野時推動的性別平權訴求，女性政務官玻璃天花板也有望再次突破。

▲▼立法院聯席委員會審查發現金特別條例 經濟部長王美花。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部長王美花留任。（資料照／記者屠惠剛攝）

近日陳建仁接任行政院長，內閣改組名單也陸續曝光。其中財政、經濟、勞動部由「3朵花」鎮守，分別為準財政部長莊翠雲、與留任的經濟部長王美花、勞動部長許銘春。對此，李貴敏28日表示，增加三名女性閣員是此次改組的「唯一亮點」，符合民進黨在野時推動的性別平權訴求。

游毓蘭也透過臉書表示，雖然蔡英文主政後的女性閣員比例遲至最後一年多才有所突破，但還是「稍覺欣慰。」她指出，早在蔡英文2016年就任總統時，各界多期待女性閣員的比例能夠有所突破，沒想到卻是失望，不僅內閣和政務人員的女性比例沒有提升，連縣市小內閣的女性比例也節節下降，女性的玻璃天花板似乎越來越厚。現在莊翠雲的出線讓女性政務官可以有個典範，玻璃天花板也有望被衝破。

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