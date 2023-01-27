　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

火藥味十足！2022五大質詢火爆場面　「這2人」皆入圍兩項

▲▼蘇貞昌與花敬群在質詢中皆發生過衝突場面。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇貞昌與花敬群在質詢中皆發生過衝突場面。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

質詢是一種制衡方式，每個立委和議員都被賦予權利向政府首長、地方首長要求其為所負責的政策提出解釋或辯護等。在質詢中偶爾也會發生衝突，《ETtoday新聞雲》替您整理了2022五大質詢中不小心發生衝突的火爆場面，其中，行政院長蘇貞昌和內政部代理部長花敬群皆入圍兩項。

一、時任國民黨立委蔣萬安質詢蘇貞昌遭酸「你祖父承諾反共大陸」

現任台北市長的蔣萬安，在任職立委時曾因303全台大停電事件質詢蘇貞昌，「敢不敢承諾不再發生大停電？」沒想到，反被蘇貞昌回嗆，「國民黨從你祖父說要反攻大陸，到現在還沒反攻大陸」、「如果你一定要講這種，不會輸你啦！」針對此事，蔣萬安表示，蘇貞昌這種比喻非常「不倫不類」，也不需要惱羞成怒、到處牽拖。

二、國民黨立委洪孟楷質詢蘇貞昌遭嗆「你媽媽質詢也不會像你這樣」

洪孟楷曾為「最低工資法」送入立院審議一事質疑蘇貞昌「都在講空話」，蘇貞昌則反問「我哪一句在講空話？」，兩人一來一往對嗆到質詢時間結束前，蘇貞昌怒嗆「你媽媽（前立委郭素春）在質詢都沒像你這樣！」，洪孟楷則回擊，「我不會講你女兒，你也不要講我媽媽，互相尊重。」

三、花敬群與國民黨立委鄭麗文因「好好講話」互嗆

鄭麗文為空勤總隊赴夏威夷開會一事質詢花敬群時，質詢到最後火藥味越來越濃，花敬群忍不住表示，「如此片面的資訊講話又這麼大聲，誰有辦法好好回答？不要這樣講話好不好？」，遭鄭麗文不滿反擊，「我講話語氣還要你糾正嗎？還要你教嗎？」，由於質詢時間也已結束，內政委員會召委王美惠多次希望雙方冷靜，最後直接宣布休息五分鐘，花敬群先行下台，鄭麗文才停止發言。

四、花敬群在國民黨立委李貴敏質詢時連回「謝謝委員指教」逕自下台

李貴敏在質詢個資外洩議題時與花敬群產生衝突，李貴敏質疑花敬群都在「說空話」，花敬群也回嗆，「你問的問題可能才是空話啊！」，引爆兩人的舌戰，最後花敬群因認為李貴敏問的問題不著邊際、不夠具體便逕自下台，李貴敏就痛批，「你什麼東西？」、「民主之恥」，將花敬群喊回，花敬群則連回「謝謝委員的指教」。

五、前台北市長柯文哲嗆前議員林穎孟「我管你去死」

林穎孟曾在質詢中要求柯文哲簽署由台灣獨立建國主席陳南天等人發起的「不向中國投降承諾書」，兩人在「民防系統」及「不向中國投降」的議題上產生衝突，火藥味逐漸濃厚，最後在林穎孟不斷的逼問、拿承諾書上前要求柯文哲簽署時，柯文哲直接回嗆，「好啦，我直接跟你講，我根本不想理你，那個是你的誰？我管你去死，你沒有資格上來。」

ET快訊
包皮過長要割嗎？　醫點名3狀況要處理
快訊／大樂透連4槓！下期上看2.8億元　百萬大紅包開出19組
天生容易胖「星座Top3」　第一名幸福肥超明顯
台南翁欠18萬健保費　執行官「見一幕放下封條」
3房月租只要3500元！高雄28坪勞宅招租　申請資格曝光
玖壹壹春風「真的愛小S」親了！　吻完臉漲紅羞爆
快訊／寒流來襲　這地方飄雪了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

路燈失明請打1999！　「這些事」皆會增加路燈維修難度

火藥味十足！2022五大質詢火爆場面　「這2人」皆入圍兩項

快訊／陳建仁向陳其邁借將　高雄市副市長史哲擬接文化部長

快訊／陳建仁公布首波內閣名單　管碧玲確定接海委會主委

選舉年暫告一段落　政壇話題人物總盤點

陳建仁配鄭文燦組新內閣　曾銘宗：將是「蔡英文代理人內閣」　

快訊／文化部長李永得改任政委　財政部長由政務次長莊翠雲升任

快訊／蔣萬安今初六喜獲「三寶」　盼一家五口一生相持相守

新內閣布局暗藏玄機？　介文汲揭：蔡英文要讓「他」痛不欲生

批陳建仁接閣揆了無新意　國民黨：愧對當初817萬張選票

歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻

大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

柴神到！肉掌刮中5000元　媽曝獎金用途：幫牠結紮

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

俄羅斯藝術家「真假繪畫」　顏色、陰影完整還原實物

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

駕駛國道「放手吹笛子」　妹子驚呆錄下：太扯啦

吉娃娃被「體重4倍」橘貓重壓　剩頭露出好無奈...媽：還好嗎

探索世界文化遺產合掌村　展望台眺望茅草屋極美！

路燈失明請打1999！　「這些事」皆會增加路燈維修難度

火藥味十足！2022五大質詢火爆場面　「這2人」皆入圍兩項

快訊／陳建仁向陳其邁借將　高雄市副市長史哲擬接文化部長

快訊／陳建仁公布首波內閣名單　管碧玲確定接海委會主委

選舉年暫告一段落　政壇話題人物總盤點

陳建仁配鄭文燦組新內閣　曾銘宗：將是「蔡英文代理人內閣」　

快訊／文化部長李永得改任政委　財政部長由政務次長莊翠雲升任

快訊／蔣萬安今初六喜獲「三寶」　盼一家五口一生相持相守

新內閣布局暗藏玄機？　介文汲揭：蔡英文要讓「他」痛不欲生

批陳建仁接閣揆了無新意　國民黨：愧對當初817萬張選票

海地多名員警遭黑幫殺害　警察闖機場向總理抗議

無業男想喝「台灣鹿茸酒」　連2天跑超市開瓶爽喝不付錢

有父母卻感受不到愛！「假性孤兒」10大惡夢　再努力仍被潑冷水

快訊／大樂透連4槓！下期上看2.8億元　百萬大紅包開出19組

路燈失明請打1999！　「這些事」皆會增加路燈維修難度

「口罩、快篩」囤太多就上網賣　食藥署：違法販售可罰100萬

台南75歲翁欠18萬健保費　執行官見一幕放下封條：弱勢不知怎求助

包皮過長要割嗎？醫點名3狀況要處理　反覆發炎「陰莖癌風險增」

小心肥肉上身！天生容易胖星座 Top3，巨蟹一看到美食就自暴自棄

從薯條妹到算命阿姨！阿翰「將霸凌傷疤轉化動力」走紅之路不簡單

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

政治熱門新聞

陳建仁不幸陣亡怎麼辦？　郭正亮曝解方：眼睛一閉叫「他」接任

快訊／蔣萬安今喜獲「三寶」　盼一家五口一生相持相守

快訊／陳建仁公布首波內閣名單　管碧玲確定接海委會主委

快訊／文化部長李永得改任政委　財政部長由政務次長莊翠雲升任

差很大？8位政治人物清澀照曝光　「這人」差最多網喊：回不去了

蕭美琴確定續留華府「不會返台接外長」　肩負台美合作鞏固任務

快訊／蔡英文宣布陳建仁組「溫暖堅韌」內閣　交付4大任務

快訊／行政院：30日召開臨時院會內閣總辭

民眾寄信恐嚇「在月台放炸彈」　北捷報案處理、目前營運正常

快訊／蔡英文27日10點正式宣布陳建仁組閣　農曆年後內閣團隊就位

LIVE／蔡英文今開記者會　宣布陳建仁接閣揆領軍新內閣團隊

「賴蘇仁」四年前合照曝光　黃揚明狠酸「大風吹」：宿命般的夥伴

新內閣布局暗藏玄機？　介文汲揭：蔡英文要讓「他」痛不欲生

人物／2偶像塑造「溫暖堅韌」陳建仁　相信宗教的世界級科學家

更多熱門

相關新聞

快訊／陳建仁公布首波內閣名單　管碧玲確定接海委會主委

快訊／陳建仁公布首波內閣名單　管碧玲確定接海委會主委

總統蔡英文今（27日）上午正式宣布前副總統陳建仁出任行政院長，晚間陳建仁透過臉書公布首波19名新內閣閣員名單，包括新任副閣揆鄭文燦、財政部長莊翠雲、僑委會委員長徐佳青、海委會主委管碧玲、原能會主委張靜文。

快訊／蔣萬安今喜獲「三寶」　盼一家五口一生相持相守

快訊／蔣萬安今喜獲「三寶」　盼一家五口一生相持相守

批陳建仁接閣揆了無新意　國民黨：愧對當初817萬張選票

批陳建仁接閣揆了無新意　國民黨：愧對當初817萬張選票

副手3條件已把黃珊珊踢出局？　柯文哲：那個叫做希望、期望

副手3條件已把黃珊珊踢出局？　柯文哲：那個叫做希望、期望

陳建仁接行政院長　柯文哲：希望新內閣別搞奇奇怪怪的事

陳建仁接行政院長　柯文哲：希望新內閣別搞奇奇怪怪的事

關鍵字：

質詢立委議員蘇貞昌蔣萬安洪孟楷花敬群鄭麗文李貴敏柯文哲林穎孟

讀者迴響

熱門新聞

普發6千元領取時間曝光　3方式一次看

Netflix「2月上架1神劇」網全面嗨炸！

台東吃無菜單料理！1家6口收3600「只上3道菜」

王彩樺19歲女兒出車禍！

觀月雛乃罹病暴肥15公斤近照曝光

初六送窮！財神在東北　4生肖、4星座財運旺

林書豪來台打球「PTT狂罵」他驚呆！原因曝

輔大陳若儀想復合！小姑怒打臉...1舉動卻被轟爆

國小正妹師陳屍臥室　父抱遺體哭斷腸

《玩很大》錄影驚爆意外！

午後大變！冷到沒完沒了　第4波寒流襲6℃凍3天

女模出賣日本嬤50年前美照　台日網友都戀愛了

旗津海產5000元合菜「連4道菜都冷的」！他怒走人

男暈船「包6600」給心儀妹！隔4天討回　神展開傻爆眼

女偶像「生日變忌日」猝逝！

更多

最夯影音

更多
歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻

歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻
大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

柴神到！肉掌刮中5000元　媽曝獎金用途：幫牠結紮

柴神到！肉掌刮中5000元　媽曝獎金用途：幫牠結紮

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面