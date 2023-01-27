火藥味十足！2022五大質詢火爆場面　「這2人」皆入圍兩項

▲蘇貞昌與花敬群在質詢中皆發生過衝突場面。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

質詢是一種制衡方式，每個立委和議員都被賦予權利向政府首長、地方首長要求其為所負責的政策提出解釋或辯護等。在質詢中偶爾也會發生衝突，《ETtoday新聞雲》替您整理了2022五大質詢中不小心發生衝突的火爆場面，其中，行政院長蘇貞昌和內政部代理部長花敬群皆入圍兩項。

一、時任國民黨立委蔣萬安質詢蘇貞昌遭酸「你祖父承諾反共大陸」

現任台北市長的蔣萬安，在任職立委時曾因303全台大停電事件質詢蘇貞昌，「敢不敢承諾不再發生大停電？」沒想到，反被蘇貞昌回嗆，「國民黨從你祖父說要反攻大陸，到現在還沒反攻大陸」、「如果你一定要講這種，不會輸你啦！」針對此事，蔣萬安表示，蘇貞昌這種比喻非常「不倫不類」，也不需要惱羞成怒、到處牽拖。

二、國民黨立委洪孟楷質詢蘇貞昌遭嗆「你媽媽質詢也不會像你這樣」

洪孟楷曾為「最低工資法」送入立院審議一事質疑蘇貞昌「都在講空話」，蘇貞昌則反問「我哪一句在講空話？」，兩人一來一往對嗆到質詢時間結束前，蘇貞昌怒嗆「你媽媽（前立委郭素春）在質詢都沒像你這樣！」，洪孟楷則回擊，「我不會講你女兒，你也不要講我媽媽，互相尊重。」

三、花敬群與國民黨立委鄭麗文因「好好講話」互嗆

鄭麗文為空勤總隊赴夏威夷開會一事質詢花敬群時，質詢到最後火藥味越來越濃，花敬群忍不住表示，「如此片面的資訊講話又這麼大聲，誰有辦法好好回答？不要這樣講話好不好？」，遭鄭麗文不滿反擊，「我講話語氣還要你糾正嗎？還要你教嗎？」，由於質詢時間也已結束，內政委員會召委王美惠多次希望雙方冷靜，最後直接宣布休息五分鐘，花敬群先行下台，鄭麗文才停止發言。

四、花敬群在國民黨立委李貴敏質詢時連回「謝謝委員指教」逕自下台

李貴敏在質詢個資外洩議題時與花敬群產生衝突，李貴敏質疑花敬群都在「說空話」，花敬群也回嗆，「你問的問題可能才是空話啊！」，引爆兩人的舌戰，最後花敬群因認為李貴敏問的問題不著邊際、不夠具體便逕自下台，李貴敏就痛批，「你什麼東西？」、「民主之恥」，將花敬群喊回，花敬群則連回「謝謝委員的指教」。

五、前台北市長柯文哲嗆前議員林穎孟「我管你去死」

林穎孟曾在質詢中要求柯文哲簽署由台灣獨立建國主席陳南天等人發起的「不向中國投降承諾書」，兩人在「民防系統」及「不向中國投降」的議題上產生衝突，火藥味逐漸濃厚，最後在林穎孟不斷的逼問、拿承諾書上前要求柯文哲簽署時，柯文哲直接回嗆，「好啦，我直接跟你講，我根本不想理你，那個是你的誰？我管你去死，你沒有資格上來。」