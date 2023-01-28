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與家人不睦買汽油縱火　麻警緝獲縱火犯

▲台南市警麻豆分局緝獲縱火嫌犯36歲日姓男子到案，警方查出日嫌因與家人長期感情不睦憤而購買汽油縱火。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市警麻豆分局緝獲縱火嫌犯36歲日姓男子到案，警方查出日嫌因與家人長期感情不睦憤而購買汽油縱火。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警麻豆分局於1月14日接獲110通報，下營區1處民宅發生疑似人為縱火案，造成屋內1人受傷送醫，麻豆分局立即成立專案小組，鎖定嫌犯為36歲日姓男子到案，警方查出日嫌因與家人長期感情不睦憤而購買汽油縱火。

台南市下營區開化里中營1處民宅，1月14日清晨6時59分發生火警，台南市消防局據報，出動18車37人前往搶救，火勢在上午7時32分許撲滅，但造成女屋主嗆傷、左胸穿刺傷，左手撕裂傷送醫，火勢燒燬2樓臥房，燃燒面積約10平方公尺。

消防人員在了解起火原因時，該住戶女兒表示夫妻吵架後，父親刺傷母親並縱火後離開，消防局馬上通報麻豆分局本案有人為縱火之嫌。


麻豆警方報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，14日持拘票循線於台中市拘捕日嫌到案，全案依殺人未遂、公共危險等罪嫌移送台南地檢署偵辦，為防止再犯檢察官同時向地方法院聲請羈押獲准；另有關家庭糾紛部分，依規定受理並依程序通報相關單位處置。

據了解，警方之前曾接獲該夫妻吵架報案，但當事人沒有申請保護令，這次縱火案發生後，警方依家暴通報。

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