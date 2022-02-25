六甲落羽松即將謝幕　麻警加強「228連假」交通疏導！

▲台南市警麻豆分局在228連假期間，將妥適規劃交通疏導勤務，派遣大批警力及民力維持交通順暢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

228連續假期，適逢台南市六甲落羽松林景點將進入尾聲，自2022年1月六甲落羽松林轉紅以來，迄今湧入參觀遊客達6萬人以上，自小客車累計達14747輛、遊覽車累計達220輛，麻豆警方更投入600人次警力執行交通疏導工作。

根據麻豆分局警方往年經驗，多數遊客會利用228連續假日到訪各地風景區，已針對轄內六甲菁埔埤落羽松林、烏山頭水庫、西拉雅官田遊客中心、蘆胡埤自然生態園區、麻豆代天府、下營上帝廟、六甲赤山龍湖巖等處，妥適規劃交通疏導勤務，將派遣大批警力及民力維持交通順暢。

除了針對熱門風景區派遣警力執行交通疏導工作外，重要交通樞紐「麻豆圓環五岔路口」及「麻豆交流道」周邊平面道路(市道176線)，連假期間返鄉人潮湧入，麻豆警方將派員在重要路口指揮交通，以增加見警率，針對壅塞路段即時疏導，避免民眾塞車之苦。

此外，在交通安全宣導方面，麻豆分局2月份交通安全宣導團隊深入各級學校(黎明中學、曾文家商、安業國小、培文國小、官田國中)，講授交通安全課程，將遵守「路權、大型車視線死角、防禦駕駛」觀念從小紮根；在防制交通事故方面，麻豆分局統計2022年1月份迄今，A2類交通事故發生172件、受傷232人，與去年同期A2類交通事故發生326件、受傷430人比較，A2類交通事故發生件數減少154件、受傷人數減少198人，有效降低交通事故的發生；此外交通執法方面，統計今年1月份迄今，針對惡性交通違規「未戴安全帽、逆向、轉彎未依規定、機車不依兩段式左轉、機車行駛禁行機車道、闖紅燈、轉彎未依規定、無照駕駛」取締858件、超速違規取締604件、酒後駕車取締38件，取締交通違規部份不遺餘力。

麻豆分局長林中興表示，麻警非常重視交通事故的防制情形，去年A1類交通事故減少10件、死亡減少10人，今年A2類交通事故迄今，較去年同期相比亦大幅降低，顯示在交通執法及交通安全宣導工作成效良好，將持續保持。另呼籲大眾連假期間應注意行車安全，麻豆分局將派員於易壅塞路口及路段執行疏導工作，以維持道路順暢，讓市民安心出遊。