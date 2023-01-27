體感溫度剩2度！寒流凍全台「22縣市低溫特報」　周末最冷下探6度

▲受到寒流影響，氣象局已針對全台22縣市發布低溫特報，台南以北可能出現6度低溫。（圖／氣象局提供）

記者許敏溶／台北報導

受到寒流影響，今天各地明顯轉冷，截至16時為止，台北市低溫剩下10.7度，中央氣象局表示，今越晚越冷，晚上中部以北將出現10度以下低溫，明後（初七、八，28、29日）兩天是寒流最強時刻，氣象局已針對全台22縣市發布低溫特報，台南與花蓮以北最低溫下探6度，其他縣市則有10度低溫，彰化與竹苗體感溫度甚至剩下2到3度，提醒民眾注意保暖及嚴防寒害。

中央氣象局預報員張承傳指出，受到寒流影響，今天各地氣溫明顯下滑，到傍晚為止，北部地區已經出現10度上下低溫，預估越晚天氣越冷，其他地方晚上低溫將來到11到14度，但目前並未收到高山降雪的相關資訊。

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明後兩天是這波寒流威力最強時刻，張承傳表示，預估中部以北最低溫下探8度，其他地區為10度，沿海空曠地區則有機會出現6到7度低溫，沿海地區因為風大，體感溫度更低，請民眾注意保暖。

▲受寒流影響，明後兩天全台急凍，將有10度以下低溫。（圖／氣象局提供）

氣象局也在16時持續針對全台22縣市發布低溫特報，氣象局表示，28日、29日寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今晚至明天台南以北、南投、宜蘭、花蓮、澎湖，金門及馬祖有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生機率，請民眾注意防範。

張承傳指出，根據傍晚最新預報，明天初七剩下基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，大台北山區有零星短暫雨，初八各地大多為晴到多雲，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。

寒流從下周一（30日）上班日起逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，但張承傳表示，下周一至下周三因為輻射冷卻效應影響，清晨氣溫仍然偏低，下周一、二（31日）中部以北仍有10到11度低溫，下周三（2/1）則有13度低溫，而這三天各地大多為晴到多雲，僅花東有零星短暫雨。預計下周四、五（2/2、3）東北季風增強，北台灣天氣轉涼，其他地區早晚也有涼意，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲▼今起受寒流影響三天，明天起水汽減少，氣象局也發布陸上強風特報。（圖／氣象局提供）