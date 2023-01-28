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蘋果內部文件意外洩露　曝iPhone 15僅Pro系列支援Wi-Fi 6E

▲▼蘋果公司。（圖／路透）

▲蘋果內部文件意外洩露。（示意圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒報導，多方傳聞指出下一代iPhone 15機型將採用蘋果已經在iPad Pro和 MacBook Pro中引入的 Wi-Fi 6E ，現在一份洩露的文件也似乎證實了蘋果的計劃。該文件來自研究人員和Apple洩密者Unknownz21，其中包含 iPhone 15 天線架構圖表，裡面的D8x指的是 ‌iPhone 15‌ Pro機型，也表明更快的 Wi-Fi 6E 規格將僅限於 ‌iPhone 15‌ Pro 和 ‌iPhone 15‌ Pro Max。

根據外媒MacRumors報導，標有D3y的標準‌iPhone 15機型將繼續使用 Wi-Fi 6 而不是 Wi-Fi 6E。為了進一步參考，D7x指的是iPhone 14 Pro和 Pro Max，D2y指的是iPhone 14和 14 Plus，文件概述了 iPhone 14 Pro 和 iPhone 15 Pro 之間的天線設計變化。MacRumors已經看到其他文件表明 Wi-Fi 6E 將是 Pro 專用功能。

截至目前，Wi-Fi 6E 已經加入到蘋果的部分產品陣容中，但僅限於最新的 ‌iPad Pro‌、Mac mini和 MacBook Pro 機型。Apple 此前並未將新的 Wi-Fi 標準限制在iPhone Pro系列上，但 ‌iPhone 15‌ Pro 機型將具有 ‌iPhone 15‌ 所沒有的多項功能，從成本和可用性的角度來看，限制它是有意義的。

Wi-Fi 6E 在與 Wi-Fi 6 在相同的 2.4GHz 和 5GHz 頻段上工作，但也在 6GHz 頻段上工作。這樣可以實現更快的無線速度和更少的信號干擾。要使用 6Ghz 頻段，設備必須連接到 Wi-Fi 6E 路由器。與 Wi-Fi 6 相比，Wi-Fi 6E 提供更大的帶寬，提供更快的連接速度、更低的延遲和更高的容量。Wi-Fi 6E 在 6GHz 頻段內提供了 1.2GHz 以上的頻譜，它可以支持整個家庭的千兆覆蓋、場館的多千兆連接，並具有用於 AR 和 VR 體驗的更高數據流的帶寬。

Unknownz21過去曾洩露過 iPhone 14 等設備的消息，早在 2020 年，他就能夠在iOS 14發布前獲得一份副本，並分享了有關更新的詳細消息。Unknownz21告訴MacRumors，該圖只是冰山一角，並且在 iPhone 15 機型計劃進入 EVT（工程驗證測試）之前，將會有更多關於 iPhone 15 系列的洩漏，包括完整圖像。

他獲得的文件還證實，‌iPhone 15‌ Pro 機型將配備更快的 3nm A17 晶片以及實體音量和電源按鈕。正如之前傳聞的那樣，‌iPhone 15‌ 機型將繼續使用 A16 晶片，並且不會採用重新設計的音量按鈕。

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