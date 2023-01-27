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iPhone 15升級Wi-Fi 6E　郭明錤：Broadcom變最大贏家

▲▼Broadcom 博通。（圖／路透社）

▲Broadcom成為iPhone 15升級至Wi-Fi 6E最大贏家。（示意圖／路透社）

記者高兆麟／綜合報導

有地表最強蘋果分析師之稱的知名分析師郭明錤今日發文指出，Apple已停止開發自有Wi-Fi晶片；Broadcom（博通）為iPhone 15升級至Wi-Fi 6E最大贏家，與Wi-Fi產業標準升級至ASP更高的Wi-Fi 6E/7之領先受益者。

郭明錤表示，許多投資人擔心Apple開發自有Wi-Fi晶片將顯著影響Broadcom的Wi-Fi晶片事業。然而，根據她對半導體產業的最新調查顯示，Apple已停止開發自有Wi-Fi晶片一段時間。

更嚴謹的說，Apple先前開發的自有Wi-Fi方案為Wi-Fi單晶片，而非Wi-Fi+BT整合晶片。從IC設計的角度，Wi-Fi+BT整合晶片的設計難度高於Wi-Fi單晶片。因Apple主要終端產品均採用Wi-Fi+BT整合晶片，這意味著Apple若欲以自家晶片取代Broadcom的Wi-Fi+BT整合晶片，面臨的挑戰更高。

郭明錤指出，處理器升級放緩不利終端產品銷售 (如A16與M2系列晶片)。故Apple為確保2023–2025年採用全球最先進的3奈米製程處理器能順利量產且性能升級&耗電改善較前代晶片顯著，Apple已將絕大部分IC設計資源用於開發處理器。

開發資源不足已經造成Apple的自有5G基帶晶片量產時程推遲，更遑論戰略價值更低的Wi-Fi晶片。換句話說，Apple的自有Wi-Fi晶片開發能見度甚至低於自家5G基帶晶片。

郭明錤認為，未來2–3年Wi-Fi晶片將迎來重要的Wi-Fi 6E/7升級，在行業標準顯著改變時採用積極自家Wi-Fi晶片對Apple風險更高。

綜合上述，郭明錤認為，投資人應該無須擔心Apple自有Wi-Fi晶片在可見未來會影響Broadcom的Wi-Fi晶片業務。相反的，在未來幾年內，Apple與競爭對手們將陸續採用單價更高的Wi-Fi 6E/7晶片，Broadcom為此Wi-Fi規格升級趨勢的領先受益者。此外，Broadcom亦為iPhone 15升級至Wi-Fi 6E最大贏家。
 

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