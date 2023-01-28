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世界醫學美容大會醫美科技百花齊放　王正坤：人臉模型預防血管栓塞

▲2023世界醫學美容大會IMCAS在法國巴黎召開，台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師，親自到場考察歐美各項醫美科技與教育訓練內容，其中練習注射技術的人臉模型值得推廣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2023世界醫學美容大會IMCAS在法國巴黎召開，台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師，親自到場考察歐美各項醫美科技與教育訓練內容，其中練習注射技術的人臉模型值得推廣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2023世界醫學美容大會IMCAS在法國巴黎召開，26日起進行3天會議，世界各國共1萬4千多名醫師參加盛會，人數創下歷年新高，台灣美容醫療促進協會理事長王正坤，親自到場考察歐美各項醫美科技與教育訓練內容，其中練習注射技術的人臉模型值得推廣，可幫助醫師練習手藝，預防血管栓塞與眼睛失明等副作用。

▲2023世界醫學美容大會IMCAS在法國巴黎召開，台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師，親自到場考察歐美各項醫美科技與教育訓練內容，其中練習注射技術的人臉模型值得推廣。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲2023世界醫學美容大會IMCAS在法國巴黎召開，台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師，親自到場考察歐美各項醫美科技與教育訓練內容，其中練習注射技術的人臉模型值得推廣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師指出，世界醫學美容大會安排數百堂課程，現場展出各式各樣的醫學美容科技，包含肉毒桿菌素注射、玻尿酸注射、膠原蛋白增生劑、雷射、脈衝光、音波拉皮、埋線拉皮等。關於注射玻尿酸除皺，世界各國醫師最擔心的副作用仍然是動脈血管栓塞，為了訓練醫師的注射技術，現場展覽訓練注射技術的人臉模型，供醫師練習注射，醫師用針筒裝水，然後注射在人臉模型，凹陷部位經過注射之後，會產生膨脹。藉由模型上面的動脈靜脈血管分布，協助醫師判斷注射部位是否有血管經過，藉此避免注射到血管，避免血管栓塞，避免皮膚潰爛壞死或眼睛失明。

▲2023世界醫學美容大會IMCAS在法國巴黎召開，台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師，親自到場考察歐美各項醫美科技與教育訓練內容，其中練習注射技術的人臉模型值得推廣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師說，大會採用多屏幕多地點同時視訊，在遠端有醫師實際示範如何注射病人。另一個畫面是另外一位醫師在大體解剖室，用大體示範每個針尖刺人體的部位，兩個畫面互相對照，讓醫師更了解大體解剖的3D立體結構。會議示範注射玻尿酸在嘴唇與口角時，必須避免傷害上唇動脈與下唇動脈，而動脈位在深層接近潮濕黏膜的位置，所以注射嘴唇時，必須進行比較表淺的注射，藉此避開動脈。

▲2023世界醫學美容大會IMCAS在法國巴黎召開，台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師，親自到場考察歐美各項醫美科技與教育訓練內容，其中練習注射技術的人臉模型值得推廣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因為視訊與AI人工智慧普及，很多廠商於會場展覽影像軟體，模擬同一個病人注射前後的改善情形，藉由模擬畫面，醫師可以與病人溝通，一起擬定治療計畫。法國廠商邀請王正坤醫師試用該軟體，先使用平板幫王正坤醫師拍照，軟體馬上可以偵測臉上凹陷皺紋，並且提供治療前後改善的模擬情形。

▲2023世界醫學美容大會IMCAS在法國巴黎召開，台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師，親自到場考察歐美各項醫美科技與教育訓練內容，其中練習注射技術的人臉模型值得推廣。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲2023世界醫學美容大會IMCAS在法國巴黎召開，台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師，親自到場考察歐美各項醫美科技與教育訓練內容，其中練習注射技術的人臉模型值得推廣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，是皮膚科專科醫師與企管博士，旗下有11家醫美診所與1家Dr.藝群保養品公司，是美國皮秒雷射廠商的大客戶；美國廠商於展覽會場用心接待王正坤醫師，並邀請王正坤醫師與皮秒雷射工作人員合影。

▲2023世界醫學美容大會IMCAS在法國巴黎召開，台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師，親自到場考察歐美各項醫美科技與教育訓練內容，其中練習注射技術的人臉模型值得推廣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

每年的世界美容醫學會，王正坤醫師都會帶著最新的醫學知識回到台灣，分享給醫師與社會大眾知道，讓民眾了解醫美不只是要變美，「安全」是更重要的議題。

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