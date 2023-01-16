中山大後EMBA講座　王正坤醫師演講品牌價值與無形資產

▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，受中山大學「後EMBA」學程邀請，演講「策略管理、企業戰略資源、品牌價值」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中山大學「後EMBA」學程，邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，演講「策略管理、企業戰略資源、品牌價值」，指導學員如何結合理論與實務進行策略管理，學員受益匪淺。

中山大學管理學院擁有全球百大的EMBA學程，當EMBA碩士學生畢業以後，學校持續安排「後EMBA」學程，供全國各大學EMBA畢業生前來就讀，為企業家建構一個持續學習與共享的平台，幫助企業永續發展。

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王正坤醫師以資源基礎觀點（Resource-Based View，RBV）為主軸，演講策略管理與企業戰略資源。策略管理要先使用分析工具，來進行外部的產業環境分析與公司內部分析，公司內部要擁有獨特資源才能脫穎而出，而且這些獨特資源必須遠遠超越其他廠商，公司才能勝出，否則會陷入產業內部的不斷纏鬥當中。企業內部的資源，通常分成有形資產與無形資產，有形資產包含土地、廠房、設備、資金等。無形資產包含品牌價值、商譽、智慧財產、專利、公司文化、組織、人力資源等。

企業內部資源如果具有價值性、稀有性、不容易被模仿、良好組織性，就是屬於最有競爭力的資源，可以創造競爭優勢。而無形資產往往是競爭優勢的最大來源，例如台積電的競爭優勢大部分來自無形資產的知識、科技、組織、人才、公司文化、智慧財產、專利等，這些就形成台積電的品牌價值。無形資產是比較難被模仿的，可以領先同業比較長的時間。所以無形資產比有形資產更具有競爭力，例如運動服飾品牌Nike的無形資產就是擁有大約300億美元的品牌價值。

王正坤醫師是企管博士、皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長、長榮大學企管博士班老師、成功大學EMBA碩士班老師與藝群醫學美容集團董事長，藝群醫美集團旗下有11家診所與1家Dr.藝群保養品公司。

王正坤醫師以醫學美容產業為例，醫美的有形資產是醫院診所房屋、雷射儀器、藥材等。無形資產是品牌形象、商譽、商標、組織團隊的能力、醫學教育、醫學知識、醫學技術、組織文化、領導學、團隊合作、誠信文化、教育訓練等。擁有無形資產，就可以打造出較高的醫美品牌價值。

學員當中恰巧有無形資產鑑價公司的董事長，他分享無形資產的鑑價方式，可以透過整合國際各大會計師事務所與第三方公正單位等，提供電子大廠的智慧財產IP鑑價服務。整個授課過程，講師與學員在課程上互相討論，大家貢獻智慧，全力促進台灣產業精進轉型與永續發展。