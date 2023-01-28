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美5警打死非裔男！恐怖施暴畫面公開　他痛苦喊「媽媽」竟成遺言

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國警察再度陷入暴力執法爭議，田納西州非裔男子尼科爾斯（Tyre Nichols）月初遭5名非裔員警暴力毆打致死，警方27日公開案發畫面，可見尼科爾斯慘遭圍毆折磨整整3分鐘，口中痛苦喊著「媽媽！」竟成為他的最後遺言。影片公開點燃眾怒，恐怕再度掀起大規模示威。

29歲FedEx員工尼科爾斯7日晚間駕車返家途中，警方以危險駕駛為由要求他靠邊停車，雙方發生口角，沒想到交通問題演變成一陣毒打，甚至動用胡椒噴霧和電擊槍，導致他心臟病發、出現腎衰竭，3天後不治身亡，5名涉案員警26日被控犯下二級謀殺、加重傷害及加重綁架等罪。

▲▼田納西州非裔男子尼科爾斯（Tyre Nichols）月初遭5名非裔員警暴力毆打致死，警方27日公開案發畫面。（圖／路透）

▲▼ 尼科爾斯遭5名員警圍毆後爆血癱倒，卻沒有人上前查看。（圖／路透）

▲▼田納西州非裔男子尼科爾斯（Tyre Nichols）月初遭5名非裔員警暴力毆打致死，警方27日公開案發畫面。（圖／路透）

綜合《紐約郵報》等美媒報導，曼菲斯警方27日公布多段執法過程影片，可見尼科爾斯被攔下時員警拔出配槍，將他拖出車外要他趴在地上，尼科爾斯也照做，口中解釋「我什麼都沒做」、「我只是想回家」，接著卻掙脫逃跑，員警便噴射胡椒噴霧，並使用電擊槍。

尼科爾斯沿街逃跑，警方展開追逐，接著一名員警的隨身密錄器顯示他撲到尼科爾斯身上，讓他倒在地上。紅綠燈監視器拍下3名員警與他扭打，有人出腳踢他，第4名員警到場後疑似用警棍毆打。過程中他的頭部受到多次重擊，包括後腦杓。

尼科爾斯跪倒在地，躺在人行道上痛苦扭動時員警終於從他背上起身，試圖為他上銬時，他絕望尖叫著「媽！媽媽！媽媽！」而現場距離他家僅剩約90公尺路程。員警見他不斷掙扎，開口威脅要用警棍打死他，還毆打他好幾下。

接著他被拖到警車旁，靠著車身坐在地上，手電筒照到他時可見他渾身是血，一度無力癱倒在地，卻沒有任何員警上前查看或提供協助，僅在他身邊用燈光不斷照射。他被上銬20分鐘後急救人員趕到治療傷勢，隨後將他送醫，但3天後宣告不治。

▲▼ 紐約民眾為尼科爾斯（Tyre Nichols）之死上街抗議。（圖／路透）

▲▼ 紐約民眾為尼科爾斯之死上街抗議。（圖／路透）

▲▼ 紐約民眾為尼科爾斯（Tyre Nichols）之死上街抗議。（圖／路透）

涉案員警史密斯（Justin Smith）、比恩（Tadarrius Bean）、海利（Demetrius Haley）、馬丁（Emmitt Martin III）及米爾斯（Desmond Mills Jr）在警方內部調查後已被革職，曼菲斯警察局長戴維斯（Cerelyn Davis）25日聲明指出，他們對尼科爾斯的死有直接責任。

尼科爾斯的母親韋爾斯（RowVaughn Wells）心痛說道，她光是聽到兒子說「我做錯了什麼？」就看不下去，無法看完整段影片。律師克倫普（Ben Crump）則表示，「他叫了3次媽媽，在這世上的最後一句話是，『媽媽！媽媽！媽媽！』尖叫著找她。」

這起事件震驚社會，影片公開恐怕進一步點燃眾怒，曼菲斯、紐約、洛杉磯等全美各地都有民眾號召走上街頭，重演「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動。為避免發生暴力事件，執法機構正嚴加戒備，尼科爾斯家屬也出面呼籲和平抗議。

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