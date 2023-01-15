陸學者稱「80%大學生想生兩孩」　完全不想生的「只佔4％」

▲中國大陸生育率不振。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸「三孩」政策已經通過兩年，但生育率卻沒有明顯成長。對此，北京市政協委員、中國人民大學社會與人口學院教授李婷表示，據她的團隊對大學生群體展開的調研來看，80%的大學生理想狀態是生育兩個孩子，極少數人希望生三個，一個都不想生的「頂客」族佔比只有4%。

根據《北京商報》報導，李婷提到，推動生育率提升應注重系統聯動，扶持做好0到3歲嬰幼兒托育工作，並出台個體生育補貼、稅收減免等組合性政策。

▼中國人民大學社會與人口學院教授李婷。（圖／翻攝北京商報）



李婷指出，少子化在全世界範圍內都是大趨勢，隨著社會的發展和進步，新一代年輕人的生育觀念正在發生轉變，「據我們團隊對大學生群體開展的調研來看，80%的大學生理想狀態是生育兩個孩子，極少數人希望生三個，一個都不想生的'丁克'群體佔比只有4%。」

李婷說，儘管大學生所代表的年輕人群體存在著生育意願，但不敢生的現實困境同樣不容忽視，「年輕人面臨的婚育困境，實際上是包含了個人規劃、事業發展等在內的複雜聯動體系。」

李婷還說，一方面生育和婚姻的物質基礎大門大幅度提高，另一方面年輕一代對工作的觀念也在改變，「工作成為很多年輕人心中實現人生價值的途徑，特別是女性群體對工作的重視程度，已經提升到了新的高度。」

李婷更強調，「提高生育意願，關鍵在於提高適婚適育群體對未來發展的良好預期。」

李婷的說法在網路上引起很多質疑，網友們表示，「難道我身邊的人都是那4%不想生的？」「到底是怎麼做出來的數據？」「想騙我生孩子？」「衛健委都預測人口2025年之前會負增長了，妳還來說這些誰信？」