黃牛猖獗！盼催生購票實名制　粉絲串連組「屠牛小隊」

▲粉絲自主串連組成「屠牛小分隊」盼抵制黃牛票亂象。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者呂晏慈／台北報導

韓國實力派女團MAMAMOO今年來台開唱，場外出現「木木（指該女團粉絲）齊心黃牛退散」應援布條，串連粉絲抵制黃牛票，引發討論。《ETtoday新聞雲》年前訪問由粉絲自主發起的「屠牛小分隊」，目前該組織在推特平台已有逾千名追蹤者，持續透過在公共政策平台提案、向民代陳情等管道，盼推動「實名制」專法管制，遏止黃牛亂象。

實際上，隨著疫情趨緩，國內外歌手紛紛舉辦演唱會，但黃牛票猖獗的問題卻懸而未解，例如去年天后蔡依林演唱會票價4900元被喊到13萬，南韓女團BLACKPINK的8800元特區更是被炒到40萬天價。為了抵制黃牛囂張行徑，有MAMAMOO粉絲去年自主組織「屠牛小分隊」，積極倡議訂定專法管制，目前在推特上擁有破千名追蹤者。

「屠牛小分隊」組織者之一的陳小姐受訪分享，串連「屠牛小分隊」的契機是，去年MAMAMOO宣布來台開唱，演唱會門票在3分鐘內完售，然而完售當天立刻看到臉書社團、二手票券交易網站出現大量加價轉售的票券，其中6千多元的門票，最貴被賣到3.5萬元，引爆粉絲怒火，紛紛要求主辦單位應該遏止黃牛票亂象，但卻未獲得明確回覆。

陳小姐說，當時，粉絲們發起個別行動，寫信給總統府、警政署信箱，也致函給文化部，後來陸續聯繫民進黨立委賴品妤、張廖萬堅、黃國書、范雲、時代力量立委王婉諭等人，盼促成「實名制」相關立法。

另一名「屠牛小分隊」組織者Sandy說，除了現行的《社會秩序維護法》外，應該參考日本等國家經驗，訂定「黃牛票專法」，並由文化部修改現行「藝文表演票券定型化契約應記載及不得記載事項」規定，要求購票實名制、入場也要實名制，確保取票及入場者都是本人，且就算不能全面修改規定，也可以做一點嘗試，例如透過減稅誘因，鼓勵業者採取實名制規範售票，或加強主動稽核的頻率。

針對遏止黃牛票亂象議題，文化部目前採取「雙管齊下」的策略，一是粉絲建議的實名制，目前文化部正在與業者討論，盤點落實實名制可能產生的問題，或額外的開支；二是在修法部分，初步建議可修改《刑法》提高刑度，遏止轉賣牟利。