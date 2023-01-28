廢魚塭成仙境！代安宮七彩湖公園超美拍　2／4發20萬大紅包

記者唐詠絮／彰化報導

二林鎮代安宮廣場前有一座占地5甲的百年廢棄大魚池，2年前由當地企業祐鋒實業與廟方共同出資打造，將魚池改建成七彩湖光公園，美麗的環湖步道，兼具文創風格雅座，入夜後宛如置身人間仙境，至今已成為爆紅景點，廟方說，今年除增設兔年可愛意象外，還準備20萬元大紅包，2月4日、元宵前一夜要讓點燈的民眾抽獎。

▲二林鎮代安宮前魚塭幻化成一座美麗夢幻的七彩湖光公園。（圖／翻攝自二林鎮代安宮臉書，以下同）

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二林鎮代安宮廟前廣場原是一座廢棄魚塭，3年前爆發疫情後，祐鋒實業董事長謝金歲經常看到，地方鄉親為了解悶，經常對著魚塭打轉抒發，因此決定斥資千萬元，與廟方共同在這座魚塭上改建，打造成一座兼具庭園式的空中廊道與環湖步道，還裝上七彩霓虹燈，如同仙境般幻化，不論是白天或是黑夜都能感受到不同的美境。

這座七彩湖光公園自2022年9月開幕後，已經吸引無數遊客前往打卡拍照，重現往日的榮景，廟方今年再加碼將加發20萬元現金，凡是前往點光明燈、太歲燈的民眾，都能拿到1張現金摸彩券，獎金從2萬元到200元不等，將於2月4日抽出幸運兒。廟方也希望春節期間，遊客到代安宮一遊，都能玩得開心盡興，平安順利大發財。