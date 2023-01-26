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去年1738架次共機擾台「增近2倍」　呂玉玲對我軍防空系統存疑

▲國防部去年聖誕節偵獲71架次共機擾台，創單日新高，其中包含。（圖／國防部提供）

▲國防部去年聖誕節偵獲71架次共機擾台，創單日新高，其中包含無偵-7。（圖／國防部提供）

記者蘇晏男／台北報導

2022年8月時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中共加劇對台軍事恫嚇，據國防部資料統計，去年共機擾我國防防空識別區（ADIZ）高達1738架次。對此，國民黨立委呂玉玲表示，中共軍機繞台已經常態化制度化，除非兩岸尋求諒解，否則未來頻率只會增加不會趨緩。呂玉玲也提及，當前中共軍用無人機發展迅速，台灣現有的戰管雷達以及防空系統是否能夠因應，事實上存有隱憂。

中共軍機2022年擾台次數驟升，2021年880架次，2022年則增至1738架次，將近2倍。對此，呂玉玲表示，中共的戰略目標，從過去派遣少量、單一機種達到宣示政治立場，到現在大規模透過戰機混合編組，對我國進行偵測、情蒐，並意圖透過心理威攝恐嚇民眾，以達到不戰而屈人之兵的目的。

呂玉玲強調，從民進黨執政後，中共強化軍事壓迫力道，近幾年來中共也積極投入軍用無人機的技術研發，在2021年首度公開亮相的「無偵-7」無人機已經逐步完成戰鬥部署，主要負責偵察任務，並於去年9月就曾侵擾我國ADIZ，然而我國的主力戰機極限巡航高度都約1.8萬公尺左右，面對無偵-7極限巡航高度達2.5萬公尺，即便我國戰機全程伴飛監控，可能也無法有效反制。

呂玉玲直言，即便搭配防空飛彈系統輔助，但空軍現役的愛國者二型、三型最大攔截高度也不過2萬公尺，只有天弓三型的4.5萬公尺的攔截距離尚有接戰能力。

呂玉玲也提及，中共日前剛亮相「彩虹-7」匿蹤無人機，具備察打一體的功能，未來可能成為中共匿蹤戰機殲20的忠誠僚機，執行作戰支援，我國現有的戰管雷達能否在第一時間掌握匿蹤無人機的動向？事實上存有疑慮。

呂玉玲說，以國軍為了提升監測能力，從2020年開始編列預算的「TPS/FPS-117雷達性能提升案」為例，直到去年10月才簽約，造成整理計畫延宕，而令她質疑的是，空軍的雷達性能提升進度屢屢跳票，「未來會不會中共的戰機已經飛入領空，我們還在狀況外？」

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關鍵字：

共機無偵-7無人機共軍呂玉玲國防

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