彷彿置身「茶金」！北市曝貓空漫遊路線　飽覽茶園、市區景色

▲貓空社區漫遊地圖。（圖／台北市工務局大地處提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

「茶金」戲劇延續著一波茶鄉觀光潮，帶領著大家走進茶園，重溫茶業文化的過去、現在與未來。在台北的民眾不必捨近求遠，只要走進貓空山區，就可飽覽茶鄉文化，這裡不只是台北市最大產茶區之一，也擁有全台灣第一個觀光茶園，更獲選觀光局的經典小鎮漫遊。

台北市工務局大地處介紹，從日治時期開始，貓空地區就為北部重要的茶區，利用得天獨厚的肥沃土地和清澈水源，盛產出茶韻濃厚的鐵觀音茶及包種茶；近年來休閒農業興起，地方結合在地店家，共同推廣貓空在地茶文化，帶動周邊的觀光產業，除了茶園外，還有知名廟宇、登山步道，以及滿足口腹之慾的茗茶跟各式茶點料理。

大地處坡地整治科長林士淵表示，「茶鄉之旅」首站就沿著纜車貓空站旁邊的「拖板嶺步道」（三玄宮步道），可到達富有山谷美景的「貓空水土保持茶園」，園區內視野遼闊，能將貓空地區的茶園及市區的景色一覽無遺。

林士淵指出，更可以前往「台北市鐵觀音包種茶研發推廣中心」，透過茶葉展示區詳細介紹茶葉的製作過程，並有專人指導沖泡、品茶方法，讓大家領略茶的美好；若在周末，還有安排志工於現場提供免費導覽解說服務，更深入瞭解貓空山區的產業變遷及發展。

大地處說明，民眾在走訪完茶鄉景點後，不妨順遊樟樹步道欣賞季節限定花海、彩雲亭旁水梯田地景，天氣晴朗時還可以拍下絕美的水中倒影，接著走到「相思炭窯」、「茶香豬舍」等具有早期農村生活場景的特色景點，留下復古感文青美照，最後進入指南路三段的茶餐廳中，在山景圍繞下悠閒的品茗飲茶、飽食地方創意茶味風味餐，為春節連假的茶鄉之旅，完美畫下句點。