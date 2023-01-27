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換彩券被拒絕！囂張婦怒丟塑膠椅「砸身障老闆」　嗆：來打我啊

記者朱祖儀／綜合報導

不少人趁著春節連假出門走走，會買張彩券試試手氣，沒想到卻爆發衝突。近日有網友發現，有婦人和夜市賣彩券的身障攤商發生爭執，期間竟氣到丟擲塑膠椅砸場，一旁民眾見狀急忙勸架，並阻止婦人的失控行為，結果她反控訴是攤商先罵三字經，自己才會失控。影片曝光後掀起熱議。

▲▼。（圖／＠smile19980515授權提供）

▲女子對老闆丟椅子。（圖／＠smile19980515授權提供）

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一名網友在「TikTok」分享一段影片，透露近日到台中旱溪夜市，看到一名身穿粉色外套的女子朝著彩券攤商砸塑膠椅，接著就轉頭離去。一旁民眾急忙攔住女子，說「怎麼亂丟東西」，結果女子還反控，是彩券老闆先用三字經辱罵，自己才會動手，民眾見狀仍勸「動口不要動手好不好」，也說如果對攤商的行徑感到不滿，可以選擇報警，但不應該出手攻擊。

▲▼。（圖／＠smile19980515授權提供）

▲女子和老闆對嗆。（圖／＠smile19980515授權提供）

女子被民眾勸說後又回到攤商大鬧，老闆見狀不滿表示「你要怎樣？報警來啊」，而女子仍不停指控，是老闆先罵三字經，才會氣到丟椅子。路人見狀幫忙說話，指出是女子的同行友人先辱罵的，老闆也說「是她（朋友）先罵的」，更氣得發誓說「先罵的全家死光」，且指出女子丟椅子砸攤的行徑已經涉及毀損。不過女子被指控堅持不認錯，還嗆「你（被丟到）有怎樣嗎？」甚至說「來打我啊，快打！快打！」

▲▼。（圖／＠smile19980515授權提供）

▲女子囂張嗆聲。（圖／＠smile19980515授權提供）

據悉，女子疑似是拿其他攤位購買的彩券，想要向該名身障老闆兌獎，結果被拒絕之後就惱羞成怒，雙方才會爆發衝突。一旁民眾看到後，為老闆打抱不平急忙上前阻止女子，原PO也在影片打上字幕「希望在場的朋友有看到的，有錄影的都可以提供出來給這攤老闆」，更氣得說「這種一看就是想佔便宜的兩位女性！還想耍賴啊，等著受到法律制裁吧」。

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