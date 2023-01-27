　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

拿別家彩券兌獎遭拒！台中大媽抄塑膠椅砸身障翁　結局讓人驚呆

▲誇張影片曝！拿別家彩券兌獎遭拒，粉衣大媽抄塑膠椅丟身障白髮攤商。（圖／翻攝LINE群組《社會事》）

▲誇張影片曝！拿別家彩券兌獎遭拒，粉衣大媽抄塑膠椅丟身障白髮攤商。（圖／翻攝LINE群組《社會事》）

記者游瓊華／台中報導

誇張行徑！一名林姓女子與友人、帶著孩子在大年初五前往台中知名旱溪夜市逛夜市，疑似拿了其他彩券行的彩券，到在夜市一處陳姓老翁彩券攤欲兌獎遭拒，雙發爆發口角，林女一氣之下竟拿起塑膠椅丟向陳姓老翁，誇張行徑全被其他遊客拍下，並協助報警處理。警方到場後，欲請雙方到派出所做筆錄，但雙方皆表示無意願提告，過年不願上警局，林女也隨即離去。

在LINE群組《社會事新聞》流傳的影片中，穿著粉色上衣的林姓女子拿起塑膠椅丟向陳姓老翁後轉身要離開，被路過熱心民眾攔下並問「為何亂丟東西」，林女不滿指稱遭陳姓老翁用三字經辱罵才會動手。陳姓老翁則大聲地要林女發誓「先罵的全家死光」，更指出林女丟椅子行為涉及毀損。

記者去電旱溪夜市詢問，場主透露，未聽聞相關情事，若有協助處理。警方接獲民眾報案後到場，調查發現該起事件為陳姓攤商與林姓女顧客發生口角糾紛，但雙方堅持過年不上警局，警方在現場查抄雙方資料並告知權利義務後，林女隨即離去。警方也呼籲，遇有問題應理性溝通，切勿藉故生端，警方對於觸法分子都將依法究辦，維護市民安全。

ET快訊
獨／登「谷關第八雄」墜40m深崖！　男頭破命危
男友「廁所激戰小三」叫她在外等！　女星氣：太屈辱
「9年前亡夫」跑去餐廳吃飯！　詭異影片謎團解開了
兔年偏財運TOP3！　「這生肖」橫財狂飆擋不住
23歲男「擲11聖筊」贏一台新娘車！　女友嬌笑：已答應求婚
裁員狠招盡出！　Google秒鎖帳號、長江存儲要員工賠錢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市士林機車道塗銷「改槽化線」成違規陷阱　汽機車族都罵

獨 ／登「谷關第八雄」墜40m深崖　男破頭命危...直昇機搶救中

拿別家彩券兌獎遭拒！台中大媽抄塑膠椅砸身障翁　結局讓人驚呆

過年拚賺8萬9卻哭了！鹹酥雞闆娘超累　回家竟把錢擺街上

腦疾男闖快速道路如「青蛙過街」！母見他歸來老淚縱橫

不爽羽球館太吵！他酒後大鬧還持刀傷人　恐將吃上3年牢飯

人夫陪越南妻返鄉過年　獨自回國被告知「不想回台灣了」…苦等18年崩潰

台中警察跪街頭被拍照PO網　真相是安撫車禍受傷騎士太暖心

老闆欠百萬保費爽領老年年金　法官判決：勞保局少做1件事

苗栗女大生突持刀闖派出所　對值班警狂揮遭制伏下場出爐

歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻

大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

柴神到！肉掌刮中5000元　媽曝獎金用途：幫牠結紮

駕駛國道「放手吹笛子」　妹子驚呆錄下：太扯啦

俄羅斯藝術家「真假繪畫」　顏色、陰影完整還原實物

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

自小客「逆向直衝遊覽車」　第1視角曝！副駕妻慘死

北市士林機車道塗銷「改槽化線」成違規陷阱　汽機車族都罵

獨 ／登「谷關第八雄」墜40m深崖　男破頭命危...直昇機搶救中

拿別家彩券兌獎遭拒！台中大媽抄塑膠椅砸身障翁　結局讓人驚呆

過年拚賺8萬9卻哭了！鹹酥雞闆娘超累　回家竟把錢擺街上

腦疾男闖快速道路如「青蛙過街」！母見他歸來老淚縱橫

不爽羽球館太吵！他酒後大鬧還持刀傷人　恐將吃上3年牢飯

人夫陪越南妻返鄉過年　獨自回國被告知「不想回台灣了」…苦等18年崩潰

台中警察跪街頭被拍照PO網　真相是安撫車禍受傷騎士太暖心

老闆欠百萬保費爽領老年年金　法官判決：勞保局少做1件事

苗栗女大生突持刀闖派出所　對值班警狂揮遭制伏下場出爐

台南市水域教學遊憩活動嶄新亮點　安南水上運動中心

副手3條件已把黃珊珊踢出局？　柯文哲：那個叫做希望、期望

北市士林機車道塗銷「改槽化線」成違規陷阱　汽機車族都罵

過年去哪玩？快試試淡古日式tour賞屋走春法　再穿新款浴衣討吉利

2億買東京港區頂級豪宅　比「帝寶」便宜？拆解單價嚇死人

男友廁所「激戰小三」叫她在外面等！被吐口水羞辱...4女星曾卑微求愛

獨 ／登「谷關第八雄」墜40m深崖　男破頭命危...直昇機搶救中

過年大進補吃人蔘降血糖？　小心上火血壓飆高

台南春節旅遊人潮表現精彩　把握年假尾巴踏青趣

過春節公德心無下限！屏東街頭驚見垃圾山　清潔隊出手開罰了

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

社會熱門新聞

國小正妹師陳屍臥室　父抱遺體哭斷腸

蘆洲酒醉鑰匙殺人！男子滿頭血倒地亡

17歲男闖黃燈飆撞左轉車　機車噴飛他倒地慘死

快訊／國一199.2k追撞事故　後方車流嚴重回堵

獨／「川崎忍者」超速撞死人　淚勸：別越級打怪

桃2偵查隊長聚餐黑道　遭記大過

乾妹和包養男車震　他拍窗遭控仙人跳

小三誘離婚　嗆正宮：妳老公和我開房

紅椒女孩戳捏秀隆乳　診所少做1事GG

人妻不信夫外遇　弟怒帶姊捉姦

逆向撞遊覽車「驚悚影曝」副駕妻亡

即／台中1對男女失去生命跡象　分別倒在床上和地板

兒帶女友回家住　父母看不慣爆衝突挨告

即／中山區大樓起火！百萬神桌燒成灰　警消灌救中

更多熱門

相關新聞

換彩券被拒！婦丟椅「砸身障老闆」嗆：打我啊

換彩券被拒！婦丟椅「砸身障老闆」嗆：打我啊

不少人趁著春節連假出門走走，會買張彩券試試手氣，沒想到卻爆發衝突。近日有網友發現，有婦人和賣彩券的身障攤商發生爭執，期間竟氣到丟擲塑膠椅砸場，一旁民眾見狀急忙勸架，並阻止婦人的失控行為，結果她反控訴是攤商先罵三字經，自己才會失控。影片曝光後掀起熱議。

柴犬汪汪叫招財變「財犬」！　新北夫妻刮刮樂幸運刮中百萬

柴犬汪汪叫招財變「財犬」！　新北夫妻刮刮樂幸運刮中百萬

4小時5X張刮刮樂「1萬3賠光」！網反驚幸運

4小時5X張刮刮樂「1萬3賠光」！網反驚幸運

彩券行6天2度刮中百萬　老闆阿莎力給現金

彩券行6天2度刮中百萬　老闆阿莎力給現金

初五財運曝！1生肖「可衝一波刮刮樂」

初五財運曝！1生肖「可衝一波刮刮樂」

關鍵字：

旱溪夜市彩券

讀者迴響

熱門新聞

普發6千元領取時間曝光　3方式一次看

觀月雛乃罹病暴肥15公斤近照曝光

王彩樺19歲女兒出車禍！

Netflix「2月上架1神劇」網全面嗨炸！

初六送窮！財神在東北　4生肖、4星座財運旺

國小正妹師陳屍臥室　父抱遺體哭斷腸

《玩很大》錄影驚爆意外！

女模出賣日本嬤50年前美照　台日網友都戀愛了

林書豪來台打球「PTT狂罵」他驚呆！原因曝

旗津海產5000元合菜「連4道菜都冷的」！他怒走人

蘆洲酒醉鑰匙殺人！男子滿頭血倒地亡

灌籃高手片段「路人大聲配音」她氣炸開罵

沒確診過簽到！醫見這人驚「超神勇」

吃網美冰店！她嫌男友停車慢「當街扭打」

女偶像「生日變忌日」猝逝！

更多

最夯影音

更多
歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻

歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻
大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面