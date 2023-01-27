拿別家彩券兌獎遭拒！台中大媽抄塑膠椅砸身障翁　結局讓人驚呆

▲誇張影片曝！拿別家彩券兌獎遭拒，粉衣大媽抄塑膠椅丟身障白髮攤商。（圖／翻攝LINE群組《社會事》）



記者游瓊華／台中報導

誇張行徑！一名林姓女子與友人、帶著孩子在大年初五前往台中知名旱溪夜市逛夜市，疑似拿了其他彩券行的彩券，到在夜市一處陳姓老翁彩券攤欲兌獎遭拒，雙發爆發口角，林女一氣之下竟拿起塑膠椅丟向陳姓老翁，誇張行徑全被其他遊客拍下，並協助報警處理。警方到場後，欲請雙方到派出所做筆錄，但雙方皆表示無意願提告，過年不願上警局，林女也隨即離去。

在LINE群組《社會事新聞》流傳的影片中，穿著粉色上衣的林姓女子拿起塑膠椅丟向陳姓老翁後轉身要離開，被路過熱心民眾攔下並問「為何亂丟東西」，林女不滿指稱遭陳姓老翁用三字經辱罵才會動手。陳姓老翁則大聲地要林女發誓「先罵的全家死光」，更指出林女丟椅子行為涉及毀損。

記者去電旱溪夜市詢問，場主透露，未聽聞相關情事，若有協助處理。警方接獲民眾報案後到場，調查發現該起事件為陳姓攤商與林姓女顧客發生口角糾紛，但雙方堅持過年不上警局，警方在現場查抄雙方資料並告知權利義務後，林女隨即離去。警方也呼籲，遇有問題應理性溝通，切勿藉故生端，警方對於觸法分子都將依法究辦，維護市民安全。