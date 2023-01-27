南韓「停發」陸客觀光簽：再延長1個月　憂中國祭出報復措施

▲南韓針對從中國入境旅客實施PCR核酸篩檢。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

中國自從完全解除新冠防疫措施後，確診人數便跟著暴增。對此，南韓曾宣布從本月2日起針對中國入境旅客實施登機前、落地後的PCR核酸篩檢，不僅停止增加從中國起飛的航班班次，甚至限縮辦理短期入境觀光簽證。最新消息指出，南韓防疫當局決定將該措施延長實施1個月。

根據《韓聯社》，南韓中央災難安全對策本部今（27）日上午表示，限縮辦理中國旅客短期入境觀光簽證的措施，將延長實施至2月28日，不過若中國境內的新冠疫情提前趨緩，則可視疫情變化來決定是否恢復辦理中國入境短期觀光簽。

報導指出，南韓國務總理韓悳洙曾於去年12月底表示，將從今年1月2日起限縮南韓駐中國大使館辦理中國旅客入境短期觀光簽證，至於外交、公務、必要性的企業經營等入境目的則不在限縮辦理範圍之內。

當時，南韓防疫當局就表明，雖然針對中國祭出的加強入境檢疫措施暫定於1月31日結束，不過未來可以就中國的疫情變化，來決定是否延長措施的實施日期。

南韓中央災難安全對策本部表示，「國內（南韓）的新冠疫情雖然已漸趨好轉，但仍無法完全排除春節疫情升溫後從境外傳播擴散的可能。」

南韓防疫當局指出，最近2周的1404名境外移入確診者中，從中國入境旅客占890人；而自從本月2日針對從中國入境旅客實施PCR核酸篩檢以後，其外籍人士累積陽性率為10.4%（6977人中有728人確診）。

針對南韓防疫當局所做出的決定，南韓記者擔憂此舉恐怕招致北京當局對南韓實施的追加報復措施。對此，南韓外交部做出解釋，「我們是站在科學的角度擬定防疫方針，目前會就此議題持續與中國取得溝通。」