女模出賣「超正日本嬤」50年前美照！　台日網友都戀愛了

▲「mirei」和阿嬤都是美女。（圖／翻攝Instagram「to.mirei」）

記者張靖榕／綜合報導

日本一名正妹模特兒把阿嬤50年前的「超仙美照」翻拍上傳後，引起日網一陣轟動，甚至登上日本節目，還被台灣PTT鄉民轉發，令網友紛紛驚呼「阿嬤長超級正」、「好好，50年前就流行迷你裙」、「孫女跟阿嬤長超像！正正正」、「阿嬤，我喜歡妳。」

▲現年70多歲的阿嬤，穿越時空擄獲21世紀少男的心。（圖／翻攝Instagram「to.mirei」）

日本小模「mirei」今年元旦當天上傳阿嬤50年前的青春美照，現年已經70多歲的阿嬤在照片裡青春洋溢，留著一頭波浪長髮搭配時髦的穿搭，學院風的造型和迷人的神情，穿越50多年後在2023年仍然擄獲一大片粉絲。

▼阿嬤渾身仙氣。（圖／翻攝Instagram「to.mirei」）

照片引起日網騷動後更登上日本TBS電視台的節目，網友比對阿嬤和孫女的照片，紛紛驚呼長得非常像，兩人都是大美女。據mirei本人指出，阿嬤的下廚手藝還非常了得，有許多拿手料理。

▲▼孫女遺傳到阿嬤美顏。（圖／翻攝Instagram「to.mirei」）

PTT鄉民將照片轉發，表示孫女遺傳到了阿嬤的好長相，美圖連發也讓台灣鄉民看得入迷，「阿嬤，我喜歡妳」、「哇塞」、「鼻子好挺」、「這阿嬤好正」、「太正了吧」、「阿嬤應該有混血」、「日本正妹真的好多」、「這阿嬤，我可以」、「阿嬤我不想努力了」。