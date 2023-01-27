「仁燦配」權力大戲將上演？　游盈隆曝：她將重出江湖

▲游盈隆。（資料照／記者屠惠剛攝）



實習記者李密／台北報導

近日內閣改組人事陸續曝光，確定由前副總統陳建仁出任閣揆，前桃園市長鄭文燦任副閣揆。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆26日表示，仁燦配傳達總統蔡英文即將高唱「重出江湖」的消息，蔡渴望站上第一線牢牢掌握行政大權，而且會進一步運用一切政治資源整合黨內派系勢力，「黨內務必定於一尊。」游盈隆也預言，一齣會讓觀眾目瞪口呆的台灣新權力大戲即將上演。

游盈隆26日晚間於臉書表示，「仁燦配」傳達了一個清楚且重要的訊息，那就是蔡英文要在剩餘任期內全面貫徹其權力意志，不論任何風險或阻擋。蔡英文遭遇2022羞辱性地方選舉挫敗，辭去黨主席兩個月後，現在已經要高唱「重出江湖」，「而且是原汁原味的她，完全沒改變。」

游盈隆觀察，從許多蛛絲馬跡可看出蔡總統鋼鐵般的權力意志已經浮現，在剩不到16個月的任期中，她覺得她還有很多想做要做的事情，渴望站上第一線，指揮全局，就像林全內閣時代；她不願再像蘇貞昌內閣時代那樣，不能為所欲為，太痛苦了。「為達到這個目標，她至少不能跛腳，她痛恨被説成跛腳，因此必須牢牢掌握行政大權，因此必須派出真正可信任的心腹出任行政院正副院長，哪怕這兩個人的罩門已經洞開。」

他分析，蔡進一步運用一切可用的政治資源去整合已經鬆動的黨內各派系勢力，她相信她辦得到，因為在她眼中，這個黨靠執政價值（權位和利益）去整合，遠比靠價值理念有效多了，而且早已屢試不爽。「權力中心必須鞏固，黨內務必定於一尊，至於是哪一尊，大家心照不宣。」