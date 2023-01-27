LIVE／蔡英文今開記者會　宣布陳建仁接閣揆領軍新內閣團隊

記者陳家祥／台北報導

立法院在農曆年前審查完中央政府總預算後，行政院長蘇貞昌隨即宣布請辭；而總統府日前證實，總統蔡英文經徵詢前副總統陳建仁意願後，陳同意出任行政院長。總統府表示，總統將於今（27日）上午10點召開記者會，正式宣布由陳建仁組閣，《東森新媒體ETtoday》將全程直播。

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



據了解，陳建仁確定接任閣揆後，副閣揆將由前桃園市長鄭文燦出任，「仁燦配」正式成形；而內政部長內定由前基隆市長林右昌接任、新任行政院發言人則是前內政部政次陳宗彥接手，至於交通部長王國材、經濟部長王美花、勞動部長許銘春以及行政院秘書長李孟諺等人，皆獲留任。

至於在府方人事方面，總統府發言人張惇涵26日表示，總統蔡英文26日約詢前交通部長林佳龍及總統府秘書長李大維後，定案將由前交通部長林佳龍接任總統府秘書長，現任總統府秘書長李大維則回任海基會董事長，並將在農曆年後進行交接。

張惇涵表示，總統感謝李大維秘書長戮力從公，從她執政以來，一直在外交、兩岸及國安領域給予她莫大協助；也期盼李秘書長回任海基會董事長後，能夠順暢推動海基會業務，逐步推動疫後兩岸人民之間的健康有序交流。

張惇涵說，總統也期盼借重林佳龍秘書長的國安及政策專長，以及其中央與地方的完整歷練，從國際事務到地方事務領域，襄助她推動總統府業務及各項國政工作。

另外，張惇涵說明，國安局長陳明通已向總統請辭，表達希望沉潛休息之意。總統也決定，新任國安局長將由外交部次長蔡明彥接任。蔡明彥是國際政治及戰略研究學者出身，曾任國防部諮詢委員、陸委會諮詢委員、國安會副秘書長、駐歐盟兼駐比利時代表，具備卓越的學術成就及完整的實務歷練。

張惇涵表示，總統希望倚借蔡明彥局長對區域安全、外交事務、國際戰略及安全決策的專業，襄助國安團隊對於兩岸及區域局勢的判讀及精準決策，並持續推動情報體系專業化任務，持續強化民主化時代下情治機關的治理與革新。

▲前副總統陳建仁將接下行政院長重擔。（圖／記者李毓康攝）

