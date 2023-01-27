納管操作槍擋不住黑槍！ 第三波改槍潮：衝鋒槍成主流

▲警方當年在台中圳溝挖出涉板信銀行搶案的犯案黑蜘蛛衝鋒槍。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者張君豪／台北報導

台灣黑槍氾濫，政府與警政署2020年增新修訂《槍砲彈藥刀械管制條例》正式納管操作槍，限期同年12月11日前報繳或申請收藏許可納管，並把改造槍行刑責提升與制式槍支相同，但近兩年台灣槍擊命案等重大治安事件頻傳，除了有不肖玩具槍業者引進規避上述法規、但相對好改造的特定款式全金屬制CO2玩具手槍外，警方鑑識人員也發現，近3年火力強大的改造衝鋒槍，涉入重大刑案情況有越來越多的趨勢。

根據刑事局刑案紀錄統計資料，從2020年起，近3年台灣查獲非制式衝鋒槍犯案件數有增加趨勢，從2020年的13件、2021年增加到26件，到2022年全年案件數增加到28件，而同樣3年間制式衝鋒槍涉案件數均僅有個位數，且所涉刑案以非法持有最多、改造、故意殺人案件次之。

▲圖為警方查扣另起槍擊案件，歹徒所使用同款衝鋒槍。（圖／記者邱中岳翻攝）

2020年3月30日，北市中山區板信銀行遭歹徒持衝鋒槍入內掃射6槍，槍手開槍射擊保全員大腿後劫走超過80萬元現金，同年11月，新北市警方在台中逮捕謝男在他家中起獲兩把衝鋒槍及60發子彈，同年上旬、包含刑事局南部打擊犯罪中心在內，部分中南部警方也查獲數把俗稱黑蜘蛛的改造衝鋒槍。

2021年，知名軍火販子陳錫長也在北市大同區自家祖厝古宅內藏放改造衝鋒槍、霰彈槍等大批軍火；上述案例所查獲的改造衝鋒槍，都是俗稱黑蜘蛛的同款衝鋒槍；究竟俗稱的「黑蜘蛛」是什麼？為何近幾年屢屢在搶銀行、槍擊案、地下兵工廠重犯手中出現？

▲黑蜘蛛玩具衝鋒槍成為近年歹徒改槍熱門槍款，圖為美國史派克戰術公司的原版槍。（圖／記者張君豪翻攝）

警方鑑識人員透露，實際上所謂的黑蜘蛛衝鋒槍，警方查獲的台版改造該槍原型應為美國佛羅里達州阿勃卡市的知名槍支研發公司史派克戰術（SPIKES TACTICAL）所研發的9MM衝鋒槍，後來被台灣玩具槍業者仿造複刻該公司鮮明的黑蜘蛛LOGO製成台灣市售的玩具衝鋒槍。

台版的黑蜘蛛衝鋒槍被命名為CLOT 9MM PCC（Pistol Caliber Carbine，意指手槍彈口徑的卡賓槍）也有賣場、生存遊戲業者以M4 PCC衝鋒槍命名販賣，但在2020年起該款衝鋒槍大量出現在刑案現場該槍聲名大噪。網搜「黑蜘蛛」也可找到不少業者改以此命名該款衝鋒槍，特別的是，台灣玩具槍業充分發揮山寨精神，台版黑蜘蛛LOGO與史派克原版相比「台灣的蜘蛛少了下半身」

▲黑蜘蛛玩具衝鋒槍成為近年歹徒改槍熱門槍款。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出，相較於改造手槍多從操作槍、道具槍作為改造母體；台灣玩具槍並無市售現成的道具、操作類的衝鋒槍，黑幫及改槍人士改造衝鋒槍，幾乎都從全金屬玩具衝鋒槍下手，近3年治安案件中屢見警方查獲火力強大的衝鋒槍。



警界內部發現「玩具空氣槍改成火力強大衝鋒槍」技術已被黑幫、改槍分子掌握，外傳警政署已知悉這個嚴重問題，近期將針對該類玩具槍材質、尺寸及結構製程研議修法納管，力挽操作槍修法後，限縮了改造手槍空間，卻衍生歹徒卻朝改製火力更大更優勢的衝鋒槍「撿芝麻丟西瓜」的離譜狀況。