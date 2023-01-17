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快訊／88會館飲宴重創警界！第2波「158名高階警官」調動名單曝

▲新北市刑警大隊大隊長黃壬聰升任警政署秘書室主任。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署在17日晚上發布第2波158名高階警官調整，黃壬聰（右）接任刑事局副局長。（圖／記者張君豪翻攝）

記者邱中岳／台北報導

警政署在17日發布第2波高階警官調整，其中包括警政署秘書室主任黃壬聰調任警政署刑事警察局副局長，另外，警政署警監督察陳進吉調任警政署秘書室主任，而新北市新莊分局分局長林温柔陞任警政署基隆港務警察總隊總隊長。

1、警政署秘書室主任黃壬聰調任警政署刑事警察局副局長
2、警政署警監督察陳進吉調任警政署秘書室主任
3、新北市政府警察局新莊分局分局長林温柔陞任警政署基隆港務警察總隊總隊長
4、臺北市政府警察局中正第一分局分局長陳明志陞任警政署警察廣播電臺臺長
5、臺北市政府警察局刑事警察大隊大隊長蔡燕明陞任警政署刑事警察局主任秘書
6、桃園市政府警察局警政監黃炳訓調任警政署航空警察局主任秘書
7、警政署刑事警察局警政監駱立凡調任警政署國道公路警察局主任秘書
8、臺中市政府警察局第六分局分局長蔡元戎陞任警政署鐵路警察局主任秘書
9、新北市政府警察局板橋分局分局長許芳毅陞任警政署保安警察第一總隊主任秘書
10、桃園市政府警察局桃園分局分局長黃富村陞任警政署保安警察第二總隊主任秘書
11、臺北市政府警察局萬華分局分局長謝宗宏陞任警政署保安警察第三總隊主任秘書
12、臺中市政府警察局警政監陳世寶調任警政署保安警察第四總隊主任秘書
13、高雄市政府警察局新興分局分局長古瑞麟陞任警政署保安警察第五總隊主任秘書
14、臺北市政府警察局中山分局分局長許頌嘉陞任警政署保安警察第六總隊主任秘書
15、桃園市政府警察局中壢分局分局長蕭欽杰陞任警政署保安警察第七總隊主任秘書
16、新北市政府警察局永和分局分局長陳保安陞任警政署行政組副組長
17、臺北市政府警察局大安分局分局長范織坤陞任警政署保安組副組長
18、臺中市政府警察局第一分局分局長張啟祥陞任警政署教育組副組長
19、高雄市政府警察局左營分局分局長陳文耀陞任警政署交通組副組長
20、高雄市政府警察局鳳山分局分局長孫成儒陞任警政署保防組副組長
21、臺南市政府警察局新營分局分局長斯儀仙陞任警政署防治組副組長
22、警政署專門委員陳文智調任警政署勤務指揮中心副主任
23、警政署刑事警察局副局長黃建榮調任警政署專門委員
24、警政署警監督察洪錫進調任警政署專門委員
25、警政署警監督察張厚齊調任警政署專門委員
26、臺中市政府警察局清水分局分局長游永中陞任警政署專門委員
27、新北市政府警察局中和分局分局長李建廣陞任警政署專門委員
28、臺南市政府警察局第一分局分局長方國璽陞任警政署專門委員
29、高雄市政府警察局鼓山分局分局長蔡鴻文陞任警政署專門委員
30、臺北市政府警察局人事室主任劉永福陞任警政署專門委員
31、雲林縣警察局副局長林振華陞任警政署警監督察
32、雲林縣警察局副局長陳源輝陞任警政署警監督察
33、臺中市政府警察局豐原分局分局長劉安杰陞任警政署警監督察
34、臺中市政府警察局第五分局分局長林沐弘陞任警政署警監督察
35、嘉義市政府警察局副局長黃益三陞任警政署警監督察
36、臺中市政府警察局第四分局分局長許明耀陞任警政署警監督察
37、臺中市政府警察局第二分局分局長陳家銘陞任警政署警監督察
38、宜蘭縣政府警察局副局長郭森永陞任警政署警監督察
39、苗栗縣警察局副局長梁仁輝陞任警政署警監督察
40、警政署後勤組科長黃順益陞任警政署警監督察
41、警政署法制室科長蕭永欽陞任警政署警監督察
42、桃園市政府警察局龍潭分局分局長蔡坤益陞任警政署刑事警察局警政監
43、彰化縣警察局副局長吳東文陞任警政署刑事警察局警政監
44、臺北市政府警察局大同分局分局長高鎮文陞任臺北市政府警察局警政監
45、臺北市政府警察局松山分局分局長陳昭甫陞任臺北市政府警察局警政監
46、新北市政府警察局三重分局分局長陳永昌陞任新北市政府警察局警政監
47、新北市政府警察局新店分局分局長余昭俊陞任新北市政府警察局警政監
48、新竹市警察局副局長潘朝智陞任桃園市政府警察局警政監
49、警政署警監督察邱麗宜調任臺中市政府警察局警政監
50、警政署保安警察第五總隊主任秘書許坤田調任臺中市政府警察局警政監
51、高雄市政府警察局岡山分局分局長洪振順陞任臺南市政府警察局警政監
52、高雄市政府警察局三民第二分局分局長葉錫山陞任臺南市政府警察局警政監
53、警政署專門委員汪忠榮調任高雄市政府警察局警政監
54、警政署資訊室科長王正中陞任警政署簡任技正
55、臺北市政府警察局南港分局分局長陳金城調任臺北市政府警察局中山分局分局長
56、臺北市政府警察局內湖分局分局長王炳睿調任臺北市政府警察局南港分局分局長
57、臺北市政府警察局交通警察大隊大隊長涂國卿調任臺北市政府警察局內湖分局分局長
58、臺北市政府警察局督察陳勇華調任臺北市政府警察局交通警察大隊大隊長
59、臺北市政府警察局信義分局分局長王寶章調任臺北市政府警察局大安分局分局長
60、臺北市政府警察局北投分局分局長陳炯志調任臺北市政府警察局信義分局分局長
61、臺北市政府警察局文山第一分局分局長沈明義調任臺北市政府警察局北投分局分局長
62、新北市政府警察局資訊室主任周哲民調任臺北市政府警察局文山第一分局分局長
63、桃園市政府警察局大園分局分局長董欣欣調任臺北市政府警察局萬華分局分局長
64、臺北市政府警察局中正第二分局分局長吳在堂調任臺北市政府警察局大同分局分局長
65、臺北市政府警察局督察李憲蒼調任臺北市政府警察局中正第二分局分局長
66、臺北市政府警察局督察張嘉煌調任臺北市政府警察局中正第一分局分局長
67、臺北市政府警察局文山第二分局分局長林明志調任臺北市政府警察局松山分局分局長
68、刑事警察局偵查第四大隊大隊長陳瑞基調任臺北市政府警察局文山第二分局分局長
69、刑事警察局偵查第七大隊大隊長黃水願調任臺北市政府警察局士林分局分局長
70、刑事警察局偵查第一大隊大隊長盧俊宏調任臺北市政府警察局刑事警察大隊大隊長
71、臺北市政府警察局公共關係室主任陳建龍調任臺北市政府警察局保安警察大隊大隊長
72、新北市政府警察局淡水分局分局長黃南山調任新北市政府警察局板橋分局分局長
73、新北市政府警察局保安警察大隊大隊長陳保緒調任新北市政府警察局淡水分局分局長
74、新北市政府警察局督察林國民調任新北市政府警察局保安警察大隊大隊長
75、新北市政府警察局海山分局分局長周振安調任新北市政府警察局新莊分局分局長
76、新北市政府警察局三峽分局分局長王鴻儒調任新北市政府警察局海山分局分局長
77、新北市政府警察局行政科科長許城銘調任新北市政府警察局三峽分局分局長
78、新北市政府警察局蘆洲分局分局長張國哲調任新北市政府警察局三重分局分局長
79、新北市政府警察局汐止分局分局長林詮峰調任新北市政府警察局蘆洲分局分局長
80、新北市政府警察局刑事鑑識中心主任黃國政調任新北市政府警察局汐止分局分局長
81、新北市政府警察局林口分局分局長陳忠龍調任新北市政府警察局中和分局分局長
82、新北市政府警察局金山分局分局長詹志文調任新北市政府警察局林口分局分局長
83、航空警察局刑事警察大隊大隊長蔣叔君調任新北市政府警察局金山分局分局長
84、高雄市政府警察局仁武分局分局長李崇偉調任新北市政府警察局永和分局分局長
85、新北市政府警察局土城分局分局長陳朝新調任新北市政府警察局新店分局分局長
86、新北市政府警察局瑞芳分局分局長謝龍富調任新北市政府警察局土城分局分局長
87、刑事警察局偵查科科長王耀輝調任新北市政府警察局瑞芳分局分局長
88、桃園市政府警察局楊梅分局分局長洪志朋調任桃園市政府警察局桃園分局分局長
89、桃園市政府警察局交通警察大隊大隊長張仁傑調任桃園市政府警察局楊梅分局分局長
90、桃園市政府警察局公共關係室主任林鼎泰調任桃園市政府警察局交通警察大隊大隊長
91、桃園市政府警察局刑事警察大隊大隊長唐嘉仁調任桃園市政府警察局中壢分局分局長
92、刑事警察局電信偵查大隊大隊長謝有筆調任桃園市政府警察局刑事警察大隊大隊長
93、桃園市政府警察局大溪分局分局長王鉉仁調任桃園市政府警察局大園分局分局長
94、臺中市政府警察局交通警察大隊大隊長徐坤隆調任桃園市政府警察局大溪分局分局長
95、桃園市政府警察局保防科科長張鶴瓊調任桃園市政府警察局龍潭分局分局長
96、臺中市政府警察局大甲分局分局長吳燕山調任臺中市政府警察局第一分局分局長
97、桃園市政府警察局保安警察大隊大隊長謝建國調任臺中市政府警察局大甲分局分局長
98、桃園市政府警察局保安科科長吳傳銘調任桃園市政府警察局保安警察大隊大隊長
99、臺中市政府警察局第三分局分局長楊川調任臺中市政府警察局第二分局分局長
100、臺中市政府警察局烏日分局分局長吳銘淵調任臺中市政府警察局第三分局分局長
101、高雄市政府警察局楠梓分局分局長尤啟南調任臺中市政府警察局烏日分局分局長
102、臺中市政府警察局霧峰分局分局長李建興調任臺中市政府警察局第四分局分局長
103、臺中市政府警察局和平分局分局長陳祥麟調任臺中市政府警察局霧峰分局分局長
104、臺南市政府警察局麻豆分局分局長林中興調任臺中市政府警察局和平分局分局長
105、臺中市政府警察局東勢分局分局長陳松寅調任臺中市政府警察局第五分局分局長
106、警政署防治組科長林大為調任臺中市政府警察局東勢分局分局長
107、臺中市政府警察局大雅分局分局長賈立民調任臺中市政府警察局第六分局分局長
108、警政署秘書室科長劉雲鵬調任臺中市政府警察局大雅分局分局長
109、臺南市政府警察局白河分局分局長劉其賢調任臺中市政府警察局豐原分局分局長
110、臺中市政府警察局保安警察大隊大隊長周俊銘調任臺中市政府警察局清水分局分局長
111、臺中市政府警察局督察蔡慶星調任臺中市政府警察局太平分局分局長
112、臺北市政府警察局犯罪預防科科長沈能成調任臺中市政府警察局保安警察大隊大隊長
113、臺南市政府警察局第三分局分局長歐祖明調任臺南市政府警察局第一分局分局長
114、臺南市政府警察局善化分局分局長劉怡宗調任臺南市政府警察局第三分局分局長
115、臺南市政府警察局保安科科長張沛銘調任臺南市政府警察局善化分局分局長
116、臺南市政府警察局交通警察大隊大隊長陳宇桓調任臺南市政府警察局第五分局分局長
117、臺南市政府警察局資訊室主任周冠輝調任臺南市政府警察局交通警察大隊大隊長
118、臺南市政府警察局佳里分局分局長顏勤峰調任臺南市政府警察局新營分局分局長
119、臺南市政府警察局新化分局分局長蘇政敏調任臺南市政府警察局佳里分局分局長
120、臺北市政府警察局保安警察大隊大隊長王智民調任臺南市政府警察局新化分局分局長
121、臺南市政府警察局玉井分局分局長林獻力調任臺南市政府警察局麻豆分局分局長
122、警政署公共關係室科長曹儒林調任臺南市政府警察局玉井分局分局長
123、高雄市政府警察局湖內分局分局長蔡鴻謀調任高雄市政府警察局鳳山分局分局長
124、高雄市政府警察局保安警察大隊大隊長陳楨筌調任高雄市政府警察局湖內分局分局長
125、高雄市政府警察局督察吳信宏調任高雄市政府警察局保安警察大隊大隊長
126、臺南市政府警察局行政科科長洪宏榮調任臺南市政府警察局白河分局分局長
127、高雄市政府警察局前鎮分局分局長陳志榮調任高雄市政府警察局新興分局分局長
128、高雄市政府警察局旗山分局分局長洪榮敏調任高雄市政府警察局前鎮分局分局長
129、警政署後勤組科長劉文雄調任高雄市政府警察局旗山分局分局長
130、高雄市政府警察局小港分局分局長許健基調任高雄市政府警察局三民第二分局分局長
131、警政署防治組科長謝承甫調任高雄市政府警察局小港分局分局長
132、高雄市政府警察局鹽埕分局分局長邵明仁調任高雄市政府警察局左營分局分局長
133、新北市政府警察局保安科科長李紹榆調任高雄市政府警察局鹽埕分局分局長
134、高雄市政府警察局林園分局分局長張泰賓調任高雄市政府警察局仁武分局分局長
135、刑事警察局偵查第二大隊大隊長林俊賢調任高雄市政府警察局林園分局分局長
136、高雄市政府警察局六龜分局分局長陳膺方調任高雄市政府警察局楠梓分局分局長
137、高雄市政府警察局督察何正光調任高雄市政府警察局六龜分局分局長
138、高雄市政府警察局公共關係室主任陳柏彰調任高雄市政府警察局岡山分局分局長
139、高雄市政府警察局資訊室主任陳奕良調任高雄市政府警察局鼓山分局分局長
140、刑事警察局偵查第九大隊大隊長鄢志豪調任高雄市政府警察局刑事警察大隊大隊長
141、花蓮縣警察局副局長柯政君調任新竹市警察局副局長
142、南投縣政府警察局副局長余鴻恩調任嘉義市政府警察局副局長
143、臺南市政府警察局第五分局分局長洪頂力調任嘉義市政府警察局副局長
144、嘉義縣警察局副局長曾咸超調任苗栗縣警察局副局長
145、花蓮縣警察局副局長陳銘欽調任彰化縣警察局副局長
146、臺東縣警察局副局長范振煥調任南投縣政府警察局副局長
147、警政署後勤組科長江麗芬調任雲林縣警察局副局長
148、刑事警察局偵防犯罪指揮中心主任陳瑞金調任雲林縣警察局副局長
149、國道公路警察局刑事警察大隊大隊長許益祥調任嘉義縣警察局副局長
150、澎湖縣政府警察局副局長温淑盈調任屏東縣政府警察局副局長
151、嘉義市政府警察局副局長張明和調任宜蘭縣政府警察局副局長
152、金門縣警察局副局長翁誌宏調任花蓮縣警察局副局長
153、警政署行政組科長涂文秀調任花蓮縣警察局副局長
154、屏東縣政府警察局副局長魏仲亨調任臺東縣警察局副局長
155、臺中市政府警察局太平分局分局長葉志誠調任澎湖縣政府警察局副局長
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157、臺北市政府警察局士林分局分局長吳慶鴻調任臺北市政府警察局第四序列警政監
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