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求職男被拘禁凌虐影片網狂傳　警政署秀數據籲勿轉傳釀2次傷害

▲▼刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

▲茶董集團凌虐被害人影片廣傳，警方再度發布聲明表示全案已偵破，籲請民眾放心。（圖／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

網路日前上流傳1則男子疑似求職在房內遭多人凌虐的2分鐘影片，復經刑事警察局查證，該段影片確屬新北市警局在2022年10月25日在淡水地區偵破當求職民眾遭拘禁個案中，犯嫌監控現場回報幹部拍攝之真實影像。惟目前該案主嫌「茶董」、「傅姊」及其餘27名成員均由警方緝獲及求處重刑，並救出58名當事人，但因近日該影片再度廣傳，甚至有熱心民眾多次向警方檢舉，刑事局19日下午無奈再度澄清：籲請民眾勿過度恐慌。

為防制類似求職遭詐騙拘禁案件再度發生，警政署署長黃明昭早在2022年11月6日至13日辦理「第5波掃蕩詐欺集團、黑道幫派專案」強力掃蕩不法詐欺集團及黑幫犯罪。

警政署並通令全國警方密集清查社區、大樓等治安顧慮出租處所，加強訪視各地區旅館民宿及日租套房，直至1月17日，全台警方查獲求職詐騙案件80件、犯嫌365名，並救出310名當事人。

警政署指出，全台警察機關將結合第三方警政力量，建立各警察機關通報網，與轄區村里長、巡守人員、社區保全及房屋出租物業管理業者建置即時通報窗口，發覺可疑案情，可立即通報警方到現場查處。

警方並加強協助求職遭詐騙拘禁案被害人後續醫療、心理諮商等關懷作業，警方呼籲，民眾如有發覺可疑跡象請儘速撥打110或165反詐騙諮詢專線通報警方追查。警方呼籲網友，該凌虐被害民眾影片切莫轉傳，以免造成被害人二度傷害。

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