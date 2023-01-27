快訊／陳建仁公布首波內閣名單　管碧玲確定接海委會主委

▲蔡英文27日宣布陳建仁出任行政院長。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文今（27日）上午正式宣布前副總統陳建仁出任行政院長，晚間陳建仁透過臉書公布首波19名新內閣閣員名單，包括新任副閣揆鄭文燦、財政部長莊翠雲、僑委會委員長徐佳青、海委會主委管碧玲、原能會主委張靜文。

而經濟部長王美花、勞動部長許銘春留任，另原來的8名政委全數留任，但再添一人，為文化部長李永得轉任。

陳建仁說，新的行政團隊一切就位之後，一定全力以赴，在每一天、每一個關鍵的時刻，為人民打拚，為台灣努力。

陳建仁臉書首波內閣名單如下：

行政院長陳建仁（新任）

行政院副院長鄭文燦（新任）

行政院秘書長李孟諺（留任）

行政院副秘書長何佩珊（留任）

行政院發言人陳宗彥（原內政部政次）

政委林萬億（留任）

政委張景森（留任）

政委鄧振中（留任）

政委羅秉成（留任）

政委黃致達（留任）

政委李永得（原文化部長）

政委吳澤成兼任工程會主委（留任）

政委吳政忠兼任國科會主委（留任）

政委龔明鑫兼任國發會主委（留任）

經濟部長王美花（留任）

勞動部長許銘春（留任）

財政部長莊翠雲（原財政部政次）

海委會主委管碧玲（立委）

僑委會委員長徐佳青（原僑委會副委員長）

原能會主委張靜文（原原能會副主委）