淡水古蹟日式tour賞屋走春法　再穿新款浴衣討吉利

▲淡水古蹟博物館在淡水街長多田榮吉故居推出的浴衣體驗，在春節期間限時推出「二人同行、一人免費」的優惠。（圖／新北市立淡水古蹟博物館提供）

記者鄭佩玟／台北報導

淡水古蹟博物館大力推薦日式賞屋走春法，從豪宅、官邸再到透天，景觀、建築各有風情，農曆年節期間「賞屋」不但免費，長年熱銷的浴衣體驗活動同步限時推出「二人同行、一人免費」的優惠，邀大家穿個新款浴衣討吉利！

新北市立淡水古蹟博物館在春節連假（初二至初八）推出一系列的新春活動，其中特別推薦日式賞屋走春法，三間日式建築古蹟各有特色，走訪一趟猶如在日本賞屋。淡水日本警官宿舍隱身幽徑中，小巧可愛卻有加大緣側，是一棟特色官邸。淡水木下靜涯舊居則是一棟視野遼闊的獨棟透天，乘載著滿滿畫家的浪漫氣息。淡水街長多田榮吉故居有無敵河景與日式庭園，是來臺富二代的豪宅，而故居也因應新年，推出浴衣「二人同行、一人免費」的優惠活動（以價高者計費），從幼兒到大人尺寸一應俱全，新年穿新衣，討個來年好順利。

淡古館長黃麗鈴表示，除了推薦日式賞屋走春法之外，為了因應兔年，在淡水海關碼頭洋樓前也設計一隻130公分的大白兔，驚訝地探出頭來的模樣像是說：「蝦米？換我上場了嗎？」非常可愛。現場還免費提供韓國女團最夯的長兔耳頭飾，歡迎民眾發揮創意與洋樓的裝置藝術合影，而農曆春節期間（初二～初八）再推加碼活動；與巨兔合照上傳至自己的Facebook或Instagram並標註#淡水古蹟博物館，即可獲得新春小禮，每日限量50份。或是至淡古粉絲專頁（www.facebook.com/tamsuihistoricalmuseum）置頂貼文留言區上傳合照，即可再抽兔年大禮盒，歡迎參加限時限量的兔年活動，試試新年好手氣。

淡水古蹟博物館門票１張80元，可同時參觀淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、滬尾礮臺三處古蹟，新北市民、65歲以上及未滿12歲國民、55歲以上原住民族國民、各級學校在校生等身份享免票優惠。淡水海關碼頭、淡水街長多田榮吉故居、淡水日本警官宿舍、淡水木下靜涯舊居等則是全年度免費參觀。更詳細的資訊可上淡古官方網站www.tshs.ntpc.gov.tw查詢或是追蹤www.instagram.com/tamsuihistoricalmuseum，隨時接收最新消息。

▲淡水古蹟博物館在淡水街長多田榮吉故居推出的浴衣體驗，在春節期間限時推出「二人同行、一人免費」的優惠。（圖／新北市立淡水古蹟博物館提供）