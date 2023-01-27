國民黨立委選舉沒現任優先？　最快3月後啟動2024總統布局

▲近朱人士則說，朱立倫目前最關注的是全力衝刺立委補選，不討論2024選舉。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

挾2022九合一地方選舉大勝，國民黨力拚2024重返執政、國會過半，所以除了中廣董事長趙少康與孫文學校總校長張亞中表態參選總統之外，另有不少議員也打著世代交替口號，爭取參選區域立委。不過黨內人士指出，黨中央目前先專注於3月南投立委補選，盼能延續勝選氣勢，所以預估至少要等到3月以後，才會開始進入2024的總統與立委初選辦法討論。

目前被點名代表國民黨參選2024年總統呼聲最高的就是新北市長侯友宜，另外黨主席朱立倫的下一步，也備受關注。至於非國民黨籍的鴻海集團創辦人郭台銘，大年初一被詢及2024的動向時，就明確表示，由神明決定。所以非綠陣營是否合作，共推總統人選，目前仍是撲朔迷離。

但若回到國民黨陣營而言，根據過去兩次總統初選規劃，都是在選舉前一年的4、5月開始啟動初選，7月左右完成提名，所以研判2024總統選舉，黨內初選時程應該跟過去差不多，但同時，為避免民進黨再次奪下中央執政權，導致連續12年無法執政，國民黨亦可能提前啟動初選討論。

至於初選方式，輔選人士則說，國民黨在2020年總統初選時採全民調方式產生人選，這次會繼續透過全民調、抑或採「7成民調3成黨員」方式，可能要等所有有意參選的人表態後，透過協調才會有答案；不過之前趙少康曾提議，總統初選必須尊重黨員意見，除了民調之外，黨員投票佔比應該至少30%。而張亞中則認為，國民黨必須要有一個公平、公正、公開的初選制度，讓競爭者相互辯論，並與社會對話，同時應採取黨員投票、民調各佔5成比例的初選方式決定總統候選人。

不過國民黨新科立委王鴻薇農曆年前接受訪問時就直言，針對2024大選，她不完全贊同初選。她說，2024太特殊了，如果辦了初選反而讓最強的人不能出線，還造成國民黨的分裂，她會寧願選擇不要初選。

王鴻薇以她自身連任議員成功，卻又馬上被徵召去選立委為例，她說，如果她的選區要辦初選，她個人絕對不會參加，因為她有正當性不足的問題。王鴻薇這番話，確實有弦外之音。

至於立委提名部分，有黨內人士指出，日前傳出黨中央運作立委提名機制擬採現任優先，但其實黨中央對2024立委選舉提名機制還未討論，也沒聽過類似規畫，過去也沒先例，除非無挑戰者的現任立委選區，否則不可能如這次台北市議員選舉採現任優先方式提名。

黨務人士表示，立委提名原則有因地制宜空間，若走入正式初選，依規定是七成民調、三成黨員投票，但經初選參選人協商過半支持，才可改全民調。

▼黨內人士擔憂，若在立委初選階段就將老將全逼退，未來立院攻防恐陷空窗。（圖／記者屠惠剛攝）

回顧2020立委選舉，國民黨在2019年2月底即通過2020年立委選舉提名要點，3月上旬即完成第一梯次立委提名作業。放眼2024立委選舉，國民黨內再湧世代交替聲浪，但主張在地方與中央也遇拉扯，黨內人士直言，這次立委選舉除世代交替，也應考慮若過度從縣市議會拔擢，將造成國民黨地方議會脆弱多數問題，且國民黨經歷兩次立委敗選，黨內資深立委寥寥可數，立委提名過程，除考慮世代交替，也應衡酌立院攻防經驗傳承與黨團抗衡問題，若在立委初選階段就將老將全逼退，未來立院攻防恐陷空窗。