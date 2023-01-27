重案回顧／康建血案奪4命！李鴻淵逃亡21小時　遭逮喊「甘願了」

記者黃資真／綜合報導

南投康建生物科技公司2022年7月14日發生驚悚槍殺案，前員工李鴻淵對5人行刑式槍決，僅有「牛樟芝之父」賴敏男幸運存活，引發社會議論。逃亡21小時內他刻意轉搭多次計程車，最終在台中某家養生館遭逮捕。

▲李鴻淵躲在養生館夾層內被逮。（圖／資料照）

2022年7月14日下午，李鴻淵血洗康建生物科技公司，先後對園藝課長劉慶彬、賴敏男胞弟賴鋕卿、女兒賴彥妤、主任張嘉琦、董事長賴敏男開槍，其中賴敏男幸運存活，其餘4人皆是1槍斃命。

李犯案後騎著劉慶杉機車離開，沿著草屯往台中霧峰方向逃逸，下午5時36分將機車棄置在中投公路一處草叢旁，徒步走到友人住處，借到3萬元跑路費，5時50分搭車抵達亞大醫院，逗留約10分鐘後，轉搭計程車到中山附醫。

傍晚6時30分李步行走到大慶車站，卻又調頭回到醫院改搭計程車前往文心、西屯路口，步行近20分鐘後再度攔下計程車，最後靠著賴姓好友關係，於晚間7時36分抵達中清路養生會館躲藏，友人甚至好心借他員工宿舍浴室盥洗。

警方調查發現，李早知犯案後會立即遭警方鎖定，事前故意將手機留在住家，以搭車、步行等方式製造多處斷點，警方得逐一調閱路上監視器進行對比，最終鎖定該養生館。

▲養生館經理為李鴻淵好友，因協助藏匿也遭帶回。（圖／資料照）



掌握隱匿點後，警方立刻調派優勢警力攻堅，逐層搜索後卻未見李身影，當時曾一度懷疑養生館內有其他動線，但眼尖員警發現，養生館明明還未開張營業，員工宿舍浴室卻有剛洗完澡的積水、水痕，推測不久前剛有人使用，研判李仍躲在館內，最後終於在5樓夾層裡發現躲著的李鴻淵。

當時李頻頻表示自己「甘願了」、「這麼多人，我好榮幸」，數度揮手證明手上無槍械，被警方上銬帶出時還中氣十足向在場的媒體喊「大家好」、「我有深仇大恨！」訊問時問及槍枝來源，李一直避重就輕，甚至囂張反問警員：「我說在地上撿的，你信不信？」

南投地檢署經偵結，認定李鴻淵冷血犯案，事前經縝密預謀，使用槍枝近距離開槍，4人皆1槍斃命，甚至得意洋洋毫無悔意，因此向法院求處死刑。

▲養生館內搜出李鴻淵身上所攜帶的槍枝與子彈。（圖／資料照）