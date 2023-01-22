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日月潭惡霸殘殺生態　廣發武林帖「打虎除鬼」

▲日月潭玄光碼頭今封港，岸上和知名茶葉蛋店家都人氣急凍。（圖／記者高堂堯攝）

▲日月潭水域長期遭不當放生，外來種魚類橫行、破壞既有生態。（圖／資料照片）

記者高堂堯、劉人豪／南投報導　

臉書社團「日月潭左打鬼右打虎特攻隊…有鯁」，近日發出武林帖，以釣竿「除虎打鬼」，釣起魚虎或紅魔鬼維護日月潭的生態平衡，體型大小能贏過社團團長便可獲贈釣具獎品。

團長莊天賜表示，開創「打虎除鬼」臉書社團和舉辦比賽，並非營利性質，只是鼓勵釣友一起出力合作移除外來種，維護日月潭生態永續，邀請愛釣魚的朋友一起來，為日月潭的生態做有意義的事，還有帶回垃圾並分類，共同維護日月潭的生態平衡。

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▲▼團長莊天賜表示，開創「打虎除鬼」臉書社團和舉辦比賽。（圖／莊天賜提供）

▲▼團長莊天賜表示，只要贏過他就可以獲贈釣具獎品。（圖／莊天賜提供）

▲▼團長莊天賜表示，開創「打虎除鬼」臉書社團和舉辦比賽。（圖／莊天賜提供）

縣府指出，近年來在日月潭水域發現的外來種生物，包括玻璃魚、紅魔鬼等，近兩年的魚虎更嚴重破壞日月潭生態環境，甚至造成當地漁業資源的損失，研判跟人為不當放生有關。

▲▼團長莊天賜表示，開創「打虎除鬼」臉書社團和舉辦比賽。（圖／莊天賜提供）

▲釣友捕獲紅魔鬼。（圖／莊天賜提供）

▲▼團長莊天賜表示，開創「打虎除鬼」臉書社團和舉辦比賽。（圖／莊天賜提供）

根據中研院生物多樣性研究中心的台灣魚類資料庫，學名厚唇雙冠麗魚的紅魔鬼魚屬慈鯛科，棲息於純淡水，無毒性；對環境的適應性很強，能耐汙染、低溶氧及混濁水，繁殖能力強、生長快速，並屬雜食性，主要以小魚與大型無脊椎動物為獵食目標。

因具觀賞價值，紅魔鬼魚多年前被引進台灣，成魚體可長至20多公分，嗜吃魚卵、潭蝦；千禧年前後，日月潭因為民眾放生而開始出現，且數量越來越龐大，進而危害日月潭總統魚、奇力魚等原生種魚類。

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