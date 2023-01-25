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台版「雪國派出所」絕美照曝光　台中勝光所置身銀白秘境

▲▼台版「雪國派出所」絕美照曝光。（圖／翻攝自臉書／TCPB局長室）

▲警員凝望已裁撤25年的思源派出所（寂寞派出所）。（圖／翻攝自臉書／TCPB局長室）

記者柯沛辰／台北報導

初三寒流急凍全台，台中市和平區降下白雪，位在中橫的勝光派出所也置身雪白世界，美景不輸近年備受討論的「寂寞派出所」（宜蘭大同鄉南山村「思源派出所」，目前已裁撤）。為此，台中市警局粉專「TCPB局長室」也貼出警員值勤照片，並分享絕美雪景，讓網友眼睛為之一亮。

「TCPB局長室」分享勝光派出所值勤紀實，「想來追今年的第一場雪？沒有的話沒關係！我們拍給你看！」照片中可見，警員為了維護旅客上山賞雪安全，忙碌地在沿線疏導交通，提醒遊客注意公路總局的最新消息，如遇路面結冰，將進行預警性封閉，呼籲遊客備好雪鏈，以免壞了賞雪興致。

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勝光派出所位在中橫宜蘭支線49.5公里處，海拔2531公尺，前身是日治時期卑亞南古道上的「有勝駐在所」。「TCPB局長室」分享的照片中，還有一張勝光派出所早晨的景色，可見周遭皆是一片白茫茫，猶如置身銀白色的雪國秘境。

▲▼台版「雪國派出所」絕美照曝光。（圖／翻攝自臉書／TCPB局長室）

▲▼台中和平區勝光派出所置身銀白世界。（圖／翻攝自臉書／TCPB局長室）

▲▼台版「雪國派出所」絕美照曝光。（圖／翻攝自臉書／TCPB局長室）

另外，「TCPB局長室」也加碼介紹，宜蘭大同鄉思源啞口附近的「思源派出所」雖裁撤25年之久，但下雪時總被白色樹林環繞，帶有一股遺世獨立的神秘感，成為不少山友私房景點，被稱作「寂寞派出所」，而今勝光派出所迎接降雪，景色也不惶多讓。

許多網友看完紛紛驚呼，「太漂亮了，但感覺好冷」、「這裡求婚一定成功」、「值班者感覺好寂寞」、「今天走了一小段美徑，有遇到寂寞派出所」、「辛苦波麗士大人，過年期間也不眠不休維護大家安全，由衷感謝！」

「寂寞派出所」照片一出，還釣出退休警員憶當年，「三星分局思源所，一人值所十五天，再由另一同仁上山值所十五天，一切吃用皆需自備，自己背上山去。員警不配槍，性質類山地安全守望勤務。當時同仁都消遣這兒是讀書考官校的好地方。」

▼宜蘭大同鄉「寂寞派出所」近年爆紅，也是山友的私房景點，海拔約1948公尺。（圖／網友沈張鴻授權使用）

▲▼11萬人讚台版北海道！銀白秘境「寂寞派出所」雪中紅，舊思源派出所，思源啞口。（圖／網友沈張鴻授權使用）

▼勝光所警員初四值勤，引導旅客上下山。（圖／翻攝自臉書／TCPB局長室）

▲▼台版「雪國派出所」絕美照曝光。（圖／翻攝自臉書／TCPB局長室）

 
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