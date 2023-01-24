台中三井LaLaport夯炸「過年人潮曝」　全場看傻了：不是P圖？

網搜小組／鄺郁庭報導

台中三井LaLaport一周前開始試營運，一開剛好就遇上過年，許多人紛紛前往走春朝聖，湧入瘋狂人潮。就有多位網紅在粉專分享排隊照，讓網友看了超傻眼，「去逛的都是勇者」、「是否太可怕」、「我興致沒了@@」、「睡覺比較實在」、「是要攻城戰了嗎？ lala城」、「X！是沒逛過outlet逆？」

▲LaLaport過年期間湧入超多人。（圖／水星人的怪咖時代 授權使用）

「菜鳥廚師 阿杰」近日在粉專表示，他20日左右有去逛了LaLaport，「在外面感覺還好，裡面真的是人擠人的狀況，每家店都至少排7、8個人，手扶梯都站滿了人，樓下的超市也是要排隊才能進得去」，瞬間沒了逛街興致就回家了。

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美食作家「橘子狗愛吃糖」則在23日下午轉貼一張照片，「聽說是這兩天等著進LaLaport人潮，太夯惹！」只見一片人山人海等著進場，全都擠在手扶梯前，從樓上看過去超級壯觀。

「水星人的怪咖時代」也在23日去逛逛，忍不住PO出多張人海照直呼，「跟風逛LaLaport，超市生魚片壽司根本搶不到。」從照片中可以看到，超多民眾擠在超市裡爆買，架上還有好幾款杯麵都被搶空。

▲架上有幾款泡麵被搶光。（圖／水星人的怪咖時代 授權使用）

貼文一出，網友們紛紛看呆，「這人潮也太誇張」、「以為在拍《角頭》」、「還以為演唱會」、「沒其他地方可以去了嗎」、「我1/17、18、19，連去三天都沒這麼多人啊」、「這是什麼可怕的人潮」、「過年去就是車水馬龍。」

還有人不敢置信，「確定不是P圖？」「這是早上等開門的時段吧？下午去沒有那麼誇張了啦！」釣出苦主回覆，「是下午，因為太多人所以人潮管制」、「我們初一下午2點多路過，想說去看一下，就剛好人潮開始管制，就是這麼多人，只有這個門可以放人進去，所以我們就放棄了。」