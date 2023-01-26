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Google冷血裁員法「搧員工耳光」　20年工程師無緣和同事說再見

▲Google被爆冷血裁員。（圖／路透社）

▲Google被爆冷血裁員。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合報導

Google母公司Alphabet上周宣布全球1.2萬人大裁員，一名在Google工作20年的老員工，竟然一夕間在電郵上收到解雇通知，連和同事面對面道別的機會都沒有，讓他相當難過，感覺像是被人搧了一耳光。

賈許林（Jeremy Joslin）21日在推特發文，他在Google擔任軟體工程師將近20年，卻毫無預警地被以電郵方式通知遭到解雇，讓他相當難以接受，「真的一巴掌打在我臉上」。他希望能和同事們面對面說聲再見，卻連這樣的機會也沒有。

另一名同樣也在Google工作的員工Jina表示，她是先收到手機通知「服務即將關閉」，接著發現她所有的員工帳號都被封鎖，之後才看到被開除的電郵。

《商業內幕》（Business Insider）報導，賈許林也在LinkedIn發布貼文，「我從沒想到會這樣」。他說為公司效力多年卻在資遣郵件中隻字未提，讓他很難接受，「只要一點同情和個人情感其實就能細水長流」，他的管理層在此前從未通知或有任何關心。

擔任Google研究科學家的羅素（Dan Russell）則說，當他在上午4時到公司要為一份重要的分析收尾時，卻發現「我的工作識別證不能用了。在Google工作17年半，很難接受是以這種方式得知我已經是前員工。」

不久前推特也有一波裁員潮，當時被裁的前員工們紛紛抱怨馬斯克主導下的公司，變得冷血又殘酷，竟然用一封電郵要人走人。沒想到，過去因人性化工作環境備受讚譽的Google，竟也選擇用同樣的方式資遣老員工。

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