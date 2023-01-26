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台中2處落羽松秘境空拍視角曝　達人教你拍「倒影網美照」

▲▼外埔落羽松。（圖／Facebook／熱血旅行攝影作品授權）

▲台中外埔落羽松秘境，從空拍往下望外觀輪廓就像是一隻牛，相當特別。（圖／Facebook／熱血旅行攝影作品授權）

記者許權毅／台中報導

過年走春怎麼能忘了到落羽松拍美照！在台中后里跟外埔都有超美的落羽松可以欣賞，專業攝影師Allen Lin利用空拍機拍攝一系列作品，從空中俯瞰落羽松相當壯觀，尤其外埔落羽松的「輪廓」就像一隻牛相當特別。Allen Lin也教大家在后里落羽松可以利用水面的反射，讓落羽松成為倒影，一張網美照就出爐了。

▲▼台中后里泰安落羽松。（圖／Facebook／熱血旅行攝影作品授權）

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▲另一處后里泰安落羽松有水面可當倒影，映出美麗的落羽松林。（圖／Facebook／熱血旅行攝影作品授權）

台中后里泰安羽粼落羽松位在泰安國小旁，過年期間是相當熱門的走春景點，現場有許多造景可以提供民眾拍照，像是水上步道、幸福鐘等等，特別是可以利用水面倒影，拍出一張張美照。

另外距離泰安羽粼落羽松車程約10分鐘的外埔土城落羽松，除了有整片密集的落羽松，還有一大片黃澄澄的油菜花，Allen Lin從空拍還發現整個園區輪廓就像是一隻牛牛，相當美麗，遊客前來時可在油菜花前拍攝，讓落羽松跟花海互相輝映，相當美麗。

▲▼外埔落羽松。（圖／Facebook／熱血旅行攝影作品授權）

▲▼外埔落羽松一旁有大面積的油菜花，相當壯觀。（圖／Facebook／熱血旅行攝影作品授權）

▲▼外埔落羽松。（圖／Facebook／熱血旅行攝影作品授權）

▲▼台中后里泰安落羽松。（圖／Facebook／熱血旅行攝影作品授權）

▲▼后里泰安落羽松裡有許多造景可以拍攝，適合過年走春。（圖／Facebook／熱血旅行攝影作品授權）

▲▼台中后里泰安落羽松。（圖／Facebook／熱血旅行攝影作品授權）

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台中后里外埔泰安落羽松秘境走春空拍

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