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心好不好「看臉」就知道」！養心專家教你從「臉部11特徵」揪出心血管隱疾

▲瘦臉,減肥,刮痧,按摩,。（圖／pexels）

▲「養心專家」吳明珠醫師認為，從「臉色」就可以觀察到的心臟氣血運行狀況。（示意圖／pexels、pixabay）

記者萬玟伶／綜合報導

每每迎來寒冬時刻，身邊總會聽聞一些因為心臟隱疾而導致的憾事，「養心」的確重要，但日常其實也能從一個人的臉與五官，判別對方當下的身體狀況，或許即是救人一命的關鍵！「養心專家」吳明珠醫師特別在《吳明珠教你養好心》一書中，取醫書《靈樞．邪氣臟腑病形》說明：「十二經脈，三百六十五絡，其血氣皆上於面，而走空竅。」吳明珠解釋，這是在說明全身的十二經脈、三百六十五經絡的血氣，皆出現在臉上，而臉其實是全身上下最不怕冷的部位，因此「從臉色可以觀察了解心臟氣血的運行狀況」。趁著春節返鄉與許久不見的親友團聚，若有以下狀況，不妨特別叮囑他們留意，如有任何問題，仍需當面尋求專業醫師的協助。

1. 心氣充足者臉色紅潤明亮，心氣虛者臉色蒼白皮膚粗糙
心氣充足功能強的人，臉色均勻紅潤，色澤明亮，甚至皮膚狀況都會很好。但是，心氣虛的人則顯得臉色蒼白，像是大病初癒，臉色幾乎沒有血色，慘白卻黯淡無光，看得出膚質粗糙，若這時候女生化妝上粉，最容易出現浮粉的狀況。

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2. 心氣淤塞者，臉易長斑，頰面暗紅
心臟血氣瘀塞者，臉頰可能會出現斑點，或者兩側呈集中型的暗紅色，這種紅臉很像住在高原地區或是像寒冷地帶的人一樣。有風濕性心臟病的病患臉上較容易出現這樣的臉色狀況。

3. 左右臉的大小差太多
雖然每個人的左右臉不會完全對稱，但是從臉觀察心臟問題時，會留意左右臉的大小是否相差過多。因為心臟氣血行走會影響養分的吸收，因此會出現大小臉的狀況，也就是左右臉的大小不一樣。心臟有問題，左臉頰的肌肉通常會出現異狀。像是氣血淤滯時，左臉頰的肌肉會比右邊腫大；若氣血不足，左邊肌肉會比右邊凹陷，大家可以仔細觀察比較看看。

4. 無來由的臉部浮腫，甚至過午不消
臉部水腫的狀態也可以用來觀察心臟的好壞。像是正常人在睡前喝水較多，或吃得太鹹時，難免會引起臉部水腫，但通常是早上的水腫情況到了中午或下午就會改善消失，這是有原因的水腫，不需太過擔心；但是，若無故的水腫、浮腫，就需要重視，尤其是用手指按壓時出現壓痕，但按壓部位的皮膚卻久久深陷不回彈，這可能是心臟出現問題，一定要注意。

5. 舌頭顏色
另外，《黃帝內經》提到，心開竅於舌，脾開竅於口，肺開竅於鼻，肝開竅於目，腎開竅於耳，經過觀察這五官的變化情況，可以了解心、肝、脾、肺、腎的健康狀況。

▲▼口腔,牙齒,舌頭,嘴巴,罵人,吐口水。（示意圖／取自pixabay）

所謂的竅，大家以為應該是孔洞型態的器官組織，像是嘴巴、眼晴、耳朵、鼻子等等。但奇怪的是，心開竅於舌，卻不是空竅，主要原因是《黃帝內經》所說的「竅」，是指關鍵，也就是我們所説訣竅、竅門的「竅」，就是關鍵、重點的意思。

中醫強調，「心開竅於舌」。這提醒了我們，舌頭是觀察心很重要的地方。心和，則舌能知五味。所以，「舌診」是中醫最常用的診病方法之一，現在西醫也發現，舌頭對於心臟病，確實有著很好的診斷預測。用舌頭來判斷心臟情況，健康的心臟，舌頭表面無舌苔覆蓋，紅潤柔軟靈活，說話流利。但若是受損，心陰不足時，舌尖紅是心火旺盛，舌的顏色淡則是心血不足，舌上有瘀斑是心血瘀塞，這個要特別注意，因為大多發生在有心臟疾病的人身上。

6. 耳垂摺痕溝紋
耳朵也是一處可以觀察心血管健康的部位，我們能從耳垂可以看出心血管是否有缺氧狀態。民間觀相的說法認為耳垂要厚又圓潤，代表有福氣，但從健康角度來看，正常的耳垂應該要飽滿且沒有溝紋。耳垂上若出現十五度或四十五度的斜切摺痕，俗稱「冠心溝」，摺痕愈深要愈小心，可能心臟或血管狀態不太好。如果同時有相關的心臟病症狀，建議要及早就醫。

▲▼耳朵示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

7. 印堂皺紋、色深
兩眉中間的印堂也是可以觀察的地方。若印堂毛孔粗大，肌肉軟而無力，還出現「懸針紋」或是顏色較深，需要多留意心血管問題。通常印堂的紋路，會因為煩惱的時候皺眉出現，但若沒有皺眉動作，就存在很深的紋路，就要小心。這類人通常不開朗，胸口常常感到煩悶，經常可以聽到他們用力大口呼吸，好像一直在嘆氣似的。若印堂發紅要注意血壓比較高，小心中風，若印堂發黑表示心血管疾病瘀塞已有一段時間。

8. 山根較低，出現橫紋、青筋、顏色特殊
正常的山根高度應該搭配臉部與鼻子的比例，要有隆起的角度，且皮膚光滑。雖然東方人的山根的確會比較低，但是山根處若有凹陷、橫紋、青筋等，表示血氣運行狀態不佳，要特別留意心臟。像演藝圈戎祥、馬兆駿等藝人，他們都是在壯年時，因為心肌梗塞不幸過世，仔細看他們的照片，會發現山根比較低陷。

9. 鼻頭與鼻翼發腫
《黃帝內經》說：「心肺有疾，鼻為之不利。」也就是指，心肺有問題時，容易出現鼻塞呼吸不順暢，所以鼻子可以反映心肺功能。像是鼻頭及鼻翼紅腫、腫硬，是因為心臟有問題時，引起鼻塞，鼻子為了增加呼吸量，就會用力想要張開鼻翼與鼻孔，時間久了鼻頭鼻翼都會腫起來，用手觸摸鼻翼會發現圓腫的樣子，就像是「蒜頭鼻」。

10. 嘴唇發紫
嘴唇發紫，或是嘴巴周邊呈現青紫色，這表示血氣可能出現淤塞，有血液循環不良的問題。很多女性因為長期有畫口紅的習慣，導致無法確實判斷裸唇的顏色。其實每天畫口紅前就是最佳觀察的時機，建議女性多花一分鐘觀察自己的嘴唇，避免陷入心臟方面的疾病危機。

▲▼嘴唇示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

11. 下巴疼痛
下巴疼痛也是一種心臟的警訊，千萬不要忽略無故的疼痛，因為有些心臟病會從胸骨後方，痛到前方來，像脖頸、肩膀、臂部、下巴等等，這些都可能是心臟病影響到周邊的疼痛反應，千萬不要忽視。

以上11項是吳明珠特別提醒「觀臉知心臟」的方法，用意即是讓大家透過觀察臉部與五官去探知心臟發出的微小警訊。但吳明珠也強調，如有觀察到相關情形，不必過於恐慌，但是可以多留意警惕，最好能找信任的醫師幫自己做進一步診斷。

▲▼時報出版 。（圖／時報出版提供）

《吳明珠教你養好心：再強壯的人都經不起一次心臟跳電！注意6大症狀X護心大法，平常顧好心，遠離心血管、心臟病威脅！》
作者：吳明珠
出版社：時報出版
出版日期：2022/05/24
ISBN：9786263353923

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