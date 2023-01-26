國小女兒造句「驚爆爸媽婚姻內幕」　媽一看傻了：在暗示我什麼？

▲女兒的造句讓媽媽看傻了。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

小學國語常見造句的題型，小朋友發揮創意的同時，也可能讓爸媽不禁噴笑或皺眉頭。近日就有一名媽媽發文表示，她看到女兒的造句以後，頓時傻眼了，「我是讓你去學校學習造句，不是讓你去造謠的呀！」貼文曝光後，吸引8000多人按讚朝聖。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上發文，直呼「什麼造句不造，給我造這個？」從圖片可見，這道題目是「沒想到......竟然......」。女兒看到後，就寫下「沒想到爸爸出鬼（軌）了，媽媽竟然都不只到（知道）。」孩子雖然將「出軌」、「知道」寫錯了，但要表達什麼還是很清楚。

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媽媽看到女兒的答案後，頓時心想「我在想老師不知道會不會誤會什麼？是不是要來個不離婚聲明？」她也直呼，她是讓女兒去學校學習怎麼造句，不是學怎麼造謠，「還是女兒在暗示我什麼？小孩果然是破壞婚姻最大的兇手」。

貼文曝光後，讓底下網友紛紛笑回，「錯字才扣0.5分，真佛心，是同情孩子的遭遇嗎（誤」、「老師應該留言：請把考卷給媽媽簽名」、「其實女兒知道真相了，媽媽真的完全不知道」、「所以小孩到底想表達爸爸是出軌還是出櫃」、「沒想到我都暗示在造句裡了，媽媽竟然還是不相信」、「孩子苦無機會告訴媽媽，不知如何開口，好不容易等到造句，卻被媽媽當成童話」。