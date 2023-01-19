國小兒造句「暖心告白」　爸欣慰：這小子沒白養！網友一看毛毛的

▲兒子照樣造句的答案讓爸爸很滿意。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者曾筠淇／綜合報導

這孩子沒白疼！照樣造句是小學國語常見的題型，近日就有一名網友發文表示，他看了兒子的考卷以後，頓時感到欣慰，「這小子沒白養了！」貼文曝光後，也讓不少網友直呼「過年紅包給大包一點」、「小孩都知道快過年要領紅包了」。不過，另有網友注意到隔壁行的造句，不禁直喊「毛毛的」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社二館」上貼文，並貼出兒子的期末考考卷。從圖片可見，這道題目要照樣造句，範例是「（衣服）（美麗）又（大方）」，孩子則要將「（ ）（ ）又（ ）」的空格回答出來。

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兒子看到題目後，便寫下「爸爸強壯又帥氣」，雖然有2個字因為寫錯被老師圈起來，但孩子想要表達什麼仍很清楚。對此，不難看出男網友對這個答案很滿意，他在文中欣慰直呼，「這小子沒白養了！帥只是一個字，但是跟了我一輩子」。

貼文曝光後，有網友注意到，孩子原本將「強壯」寫成「強裝」，因此不禁調侃「兒：不要再裝了」、「兒子分明是想表達『強裝帥氣』」、「明明是寫強『裝』帥氣欸」、「孩兒明明是想表達『強裝帥氣』，為什麼老師硬改成強壯帥氣」。也有網友回應，「從小就懂得生存」、「叫你造句，不是造謠」。

另外，還有些網友一看「奶奶明明不在家，爸爸怎麼說在家？」的造句後，歪樓直呼「造句第一題的答題，怎麼像鬼故事」、「沒人覺得『奶奶明明不在家，爸爸卻說在家』這句毛毛的嗎」、「所以阿嬤到底在不在家」、「隔壁造句第一題...沒問題吧」、「為什麼要騙兒子奶奶在家」。