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讓美學融入生活　陸府開創藝文空間滋養人文氣息

▲▼陸府建設積極打造藝文空間，讓生活美學滋養人文氣息。（圖／陸府建設提供，下同）

▲▼陸府建設積極打造藝文空間，讓生活美學滋養人文氣息。（圖／陸府建設提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

陸府建設的每件建案的社區內都擁有獨特的藝術品味，公共空間除了有藝術顧問精選典藏的作品之外，也會以「行動美術館」的巡迴方式，每半年在各社區間展出不同作品，不僅僅有國際級大師打造的建案，周遭環境也都能感受建築之美，透過各式各樣的跨界合作以及藝文展覽，讓住戶與周邊民眾都能輕易接觸藝術作品，徹底讓美學融入在日常生活當中。

▲▼陸府建設積極打造藝文空間，讓生活美學滋養人文氣息。（圖／陸府建設提供，下同）

陸府建設在單元二打造的「陸府植深館」，就是作為藝文展演場地，今年以來已經陸續推出以石雕創作與展場空間相結合的「倚光寓影—吳孟璋個展」，還有結合台中人文歷史場景進行對話的「泡沫聽想 FOAMS: Auralization」，以及最近甫登場、探索自然與文明緊密連動關係的「心・流」Flow of Life - 鄭麗雲個展。

陸府建設的「陸府生活美學教育基金會」年度展覽，與專業繪畫40多年的旅美藝術家鄭麗雲合作，舉辦「心・流」Flow of Life個展，出生於台北鶯歌的鄭麗雲，1980年被列為國際亞洲十大傑出才藝青年，1998年被選為紐約州榮譽藝術家，作品時常傳遞出對自然的崇敬與關注，其畫作是美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅眾多的藝術藏品之一，日前受邀成為官邸藝展開幕儀式的座上賓，期盼透過藝術力量連結文化與民間外交。

這次鄭麗雲個展展出自2000年迄今近40件新舊作品，包括大尺幅創作「（水）海光粼粼II」、與植深館庭園綠意相互映襯的「牡丹IV」，還有自然景觀於人類開發破壞下受到衝擊而創作出的「仲夏晨光VII」、「世界地圖」等作品，透過地、氣、火、水四大元素不同的特質，總結鄭麗雲一生的拓展與對生命情境的律動表達，展期至2023年3月25日。

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