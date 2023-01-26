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苗栗排隊美食！6口味餡餅「爆漿又多汁」饕客激推　30年來不漲價

▲▼苗栗市中山路一家餡餅鋪販賣6種口味餡餅，飄香30年，是當地人熟悉的下午茶點。（圖／記者蔡文淵攝）

▲苗栗市中山路一家餡餅鋪販賣6種口味餡餅，飄香30年，是當地人熟悉的下午茶點。（圖／記者蔡文淵攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗市中山路火車站附近有一家餡餅鋪，每天下午2點開始營業到傍晚，強調食材新鮮，有豬肉、牛肉等6種口味，30年都沒漲價，營業時間經常看到排隊人龍，是在地人熟悉的下午茶點，業者豪氣的在店舖外牆鑲上「苗栗名點」，也吸引不少外地人來品嘗體驗。

這家餡餅鋪靠近苗栗火車站，從車站走路過來約3至5分鐘左右，下午2點營業到6點半，是苗栗人熟悉的下午茶點，販售青蔥豬肉、牛肉餡餅，洋蔥豬肉、牛肉餡餅，蘿蔔絲餅、綠豆沙餡餅和小米粥。豬肉、牛肉餡餅1個30元，蘿蔔絲餡餅1個20元，而業者最推薦綠豆沙餡餅，他說吃下去的感覺有初戀的滋味，1個15元，便宜又好吃，年輕人特別喜歡。

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餡餅鋪營業時間不見得會大排長龍，上門客人卻沒中斷，業者表示，他們最重視食材新鮮，每天早上去市場採買食材，上午加工、下午販賣，到傍晚就賣光了，業者強調，冰箱裏面零庫存，絕對不會賣前一天的食材，也很有自信表示，所有產品當天一定賣光，不會留到第2天賣。

餡餅鋪飄香30年，不但是苗栗人熟悉的味道，價格也很熟悉，業者開玩笑說，萬物皆漲，只有薪水和一口香沒漲！

記者採訪時，問到一位台中來的女顧客說，這家餡餅都是現煎，爆漿、多汁是特色，曾和家人一起來吃過後就念念不忘，偶而會專程來解饞，最推薦青蔥牛肉和豬肉餡餅，如果不吃青蔥，洋蔥也是不錯的選擇。

▲▼餡餅鋪每天下午2點到傍晚6點半營業，營業時間有不少顧客排隊。（圖／記者蔡文淵攝）

▲▼餡餅鋪每天下午2點到傍晚6點半營業，營業時間有不少顧客排隊。（圖／記者蔡文淵攝）

▲▼餡餅鋪每天下午2點到傍晚6點半營業，營業時間有不少顧客排隊。（圖／記者蔡文淵攝）

▲▼業者推薦綠豆沙餡餅(上)，便宜又好吃；顧客則對爆漿、多汁的青蔥牛肉餡餅(下)讚不絕口。（圖／記者蔡文淵攝）

▼業者推薦綠豆沙餡餅(上)，便宜又好吃；顧客則對爆漿、多汁的青蔥牛肉餡餅(下)讚不絕口。（圖／記者蔡文淵攝）

▲▼業者推薦綠豆沙餡餅(上)，便宜又好吃；顧客則對爆漿、多汁的青蔥牛肉餡餅(下)讚不絕口。（圖／記者蔡文淵攝）

▲▼苗栗市中山路一家餡餅鋪販賣6種口味餡餅，飄香30年，是當地人熟悉的下午茶點。（圖／記者蔡文淵攝）

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