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蔡英文打造台中「智慧機械之都」　本土靠「鑽石級」齒輪突圍

▲▼本土企業生產的電動車齒輪，其精密技術曾獲總統蔡英文親頒金鉅獎、磐石獎。（圖／記者陶本和攝）

▲本土企業生產的電動車齒輪，其精密技術曾獲總統蔡英文親頒金鉅獎、磐石獎。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文上任以來，致力於打造台中成為國際級「智慧機械之都」，希望帶動智慧產業發展。事實上，在台中成立於1981年，有「鑽石級」齒輪聞名的本土公司，就在政府政策下，扮演中台灣智慧機械的關鍵角色，蔡英文也曾親頒金鉅獎和磐石獎。

蔡英文在2018年時，參加「智慧製造試營運場域暨全球智慧機械發展中心」的揭幕式時表示，台中成立「全球智慧機械發展中心」，會是帶動智慧產業發展的重要里程碑，她的目標是要打造台中，成為國際級「智慧機械之都」。

智慧製造試營運場域，當時吸引了日本三菱電機、德國西門子、美國洛克威爾和台灣微軟公司5家企業，都是世界智慧領導大廠，加上工研院的進駐，開始帶動台中製造產業的轉型與升級。

事實上台灣企業也不遑多讓，本土公司有「鑽石級」齒輪的美名，他們也在政府政策下，扮演中台灣智慧機械的關鍵角色，蔡英文也為此親自頒發金鉅獎和磐石獎。

▼本土企業創辦人林森（左），其子總經理林益民（右）。（圖／記者陶本和攝）

▲▼本土企業創辦人林森（左），其子總經理林益民（右）。（圖／記者陶本和攝）

追溯至2008年，本土公司投入電動車齒輪的研發，2010年的台北花博園區，展出的納智捷電動試行車，其中齒輪由本土公司供應；後來，他們也賣給鴻海集團，亦加入鴻海的動力團隊。

傳統汽油車有14到15顆齒輪，然而電動車齒輪箱中只有三顆，本來業界認為，電動車的興起，伴隨對齒輪需求量的減少。但是，電動車不同於傳統汽油車，在發動、加速和行駛期間近乎無聲，因此對零組件的精密度要求更高，這倒是給了本土公司有了契機。

在2017年時，本土公司接下美國電動車大廠的齒輪訂單，該電動車大廠零件雖然有三到四家供應商，但電動車齒輪箱中的三顆齒輪，中間那顆齒輪最難做，講求高精度，因此這個大訂單一度讓本土頭疼不已。

本土公司總經理林益民在接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時形容，當初為了克服齒輪精度問題，全公司上下陷入「生產地獄」。他說，因為客戶對噪音吹毛求疵，齒輪加工的軟體與硬體設備全得自行設計，參數抓不到，精度無法提升。

「後來請來德國工程師親臨指導，手把手教得會，但老師一走人，全部齒輪進度又被打回原形。」林益民說，那時候每天早出晚歸，和工程師窩在工廠算數學，算了好幾個月，總算搞定齒輪精度問題。

林益民表示，只要是歐美從事齒輪產業的公司都認識「GREAT TAIWAN GEAR」，他戲稱本土的品牌優點也是缺點，「國內外客戶提到本土，都誇獎我們品質一級棒，但就是價格不便宜」。

他指出，本土的原料引進中鋼客製化的低碳合金鋼，由於中鋼是一條龍生產，品質穩定，他們也提供售後服務，因為客戶所重視的運轉噪音，設計圖紙無法呈現，因此除了保障既有品質，本土也為每顆齒輪打上QR code身分證，一有問題就能「查戶口」。

林益民說，在工廠數位轉型的階段，如果產品有身分證，就能精準定位這顆零件幾點幾分出生，還能通過大數據發現，哪位員工監製的產品經常出問題，監視器一回放，就知道他有沒有按照SOP走。

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