陳建仁點頭接任閣揆　他建議團隊採「3多」：可在2023開啟新氣象

▲前副總統陳建仁。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文農曆春節期間啟動內閣徵詢作業，並成功說服前副總統陳建仁出任行政院長，預計在26日對外宣布相關人事。對此，民進黨立委許智傑25日表示，陳建仁有3項特質，包含學者形象、改革召集人、宗教界人脈廣等，若擔任閣揆將在2023年開啟新氣象，努力讓民進黨重獲人民的信任。

根據自由時報報導，陳建仁在春節期間，被蔡英文請去當面懇談，他深知民進黨在去年11月的地方選舉大敗，只剩下5個執政縣市，中央政府的治理如何回應民意、重新整隊再出發，正面臨高度的期待與考驗；他在會談間也未有推託，既然穩定政局有需要，他就必須聽從。

此外，蔡英文近日與蘇貞昌有進一步盤點，並聽取閣員去留意見，規劃在年初五（26日）正式對外公布。

傳出陳建仁已經點頭接閣揆，對此，許智傑表示，陳建仁接閣揆若屬實，本席先致上最高的祝福，並期許新內閣將是全民內閣，帶領人民告別疫情，發展經濟照顧弱勢。

許智傑分析，陳建仁有3項特質，1.學者出身社會形象佳，2.過去擔任許多改革的召集人溝通力強，3.外交宗教界人脈廣、具有宗教家照顧弱勢的情懷，若擔任閣揆將在2023年開啟新氣象，努力讓民進黨重獲人民的信任。

至於外傳鄭文燦、林佳龍，將接任總統府秘書長、副閣揆，閣員部分則傳出交通部長王國材、經濟部長王美花留任。對此，許智傑表示，內閣人事規劃頗為複雜，尊重總統跟新閣揆的安排。

許智傑指出，不論擔任過縣市長的鄭文燦、林佳龍、林右昌等入閣，或基層公務員出身的王美花、王國材等留任；甚至是重返媒體界的徐國勇回鍋，都是內閣前進的動力。許也建議應該採用3多：多用事務官、多用女性、多用新面孔，這3多也是人民的期待，對新內閣寄予厚望。