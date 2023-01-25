年後宣布室內脫口罩！公衛專家建議「3階段鬆綁」：這類場所等6月

▲公衛專家建議：室內口罩令三階段解除。（圖／取自新冠肺炎科學防疫園地）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心將於年後宣布第二階段口罩鬆綁，室內戴口罩改採「正面表列」。公衛專家表示，口罩令解除時間需考慮目前疫情及醫療量能承受度，初步建議分三階段鬆綁，室內接觸密度較低型態的族群，可望在2月底解除口罩令，醫療、長照機構以及與家戶中長者接觸，則須等到6月底才能解除。

中央流行疫情指揮中心在過年前透露，將於年後研擬第二階段的口罩鬆綁，室內改為「正面表列室內需要戴的地方」，其他部分由民眾自主。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞前日指出，放寬場所就是指民眾日常生活出入的場所，但如醫院、大眾運輸等高風險地方，仍需維持戴口罩。

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台大公衛學院教授陳秀熙今（25）日在直播中提到，現階段解除室內口罩，還是要取決於對再生數的掌控。因室內接觸密度相對於公共集會場所、大型集會場所以及大眾運輸還要來得低，口罩解除時間必須考慮到目前疫情以及醫療能量是否能夠承受推估。

陳秀熙提到，在室內接觸密度較低型態的族群，可望在二月底解除口罩令；對於公共集會場或及大眾運輸等接觸密集度較高的族群，需要較高的免疫保護力，口罩令可能要到4月底才能解除；最後一個解除的是接觸高脆弱族群場所，包括醫療、長照機構以及家戶中長者接觸，需要等到6月底才能解除口罩令，而這些口罩令解除時程與社區免疫保護力高低有關。

春節連假期間每日通報病例在1萬例至2萬例間徘徊，指揮中心昨日 新增14,673例本土病例，較上週二少4,985例，減少約25.4%。羅一鈞表示，春節期間民眾看病意願低，加上預約看診可能從初三開始，可能要初四才會有回補的狀況。