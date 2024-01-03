快訊／錦新大樓爆糾紛！管委會沒支付租金　產權公司砌牆封通道

▲錦新大樓管委會多年沒支付公共空間租金，產權公司派工人用磚頭封住通往電梯的通道。（圖／民眾提供）

記者邱中岳／台北報導

北市中山區錦新大樓被網友封為「猛鬼大樓」、「最猛凶宅」，加上管制鬆散、人員進出都沒有管理員控管、電梯以及逃生梯都沒有管制作為，進而發生外來民眾從頂樓墜落的意外，日前才安裝門禁裝置管制人員進出，但3日又傳出前門通往電梯的公共空間產權糾紛，公共空間產權所有的公司派人將部分出入口封死，預計一週後封住大門。

北市錦新大樓前身為飯店，在39年前發生火災意外，當時帶走19條人命，自此之後，錦新大樓意外事故就沒有少過，陸續發生縱火案、情侶雙屍命案等事件，錦新大樓自此被人稱為「猛鬼大樓」、「最猛凶宅」等稱號。

▲錦新大樓前門產權由管委會承租，但多年沒繳租金，持有的產權公司派人封住通往電梯的出入口。（圖／民眾提供）

知情人士透露，近期從錦新大樓墜落的民眾，均不是大樓住戶，2020年間1名女子從錦新大樓墜落，手機最後搜尋畫面就停在該大樓的搜尋結果；今年10月至11月間，連續3周發生2女1男墜樓事件，其中2女均從新竹北上，另名男子則是戶籍地在彰化，且查訪後並非現場住戶。

錦新大樓才剛裝上磁扣以及安全裝置，3日上午11時許又有工人進入該大樓，據了解，因為大樓前門公共空間產權持有公司認為，原本前門通往電梯的公共空間由錦新大樓管委會承租，但多年沒有支付費用，所以在3日派工人將通往電梯的通道封住。

據悉，工人先將前門通往電梯的通道利用磚塊封住，要求管委會一週後將前門的信箱、警報器遷移，預計要封住大門不讓住戶出入，屆時住戶僅剩下後門可走。

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