新北這學校學生很會避難！防災教育領先全國　全校一半是防災青年

▲錦和高中各科課程融入防災教學 。（圖／教育局提供）

記者戴上容／新北報導

災難總是不可預知，人們只能作好準備，新北市錦和高中領先全國，率先將防災教育融入國文、英文、數學、公民、全民國防等15個學科領域，打造系統化的課程模組，展現跨領域的教學創意，成為首創全國高中階段防災教材最為完善的進階示範推廣學校，學校一半同學都是防災青年！

教育局長張明文表示，錦和高中為去年度防災進階學校，除平時著力於基本的校園防災工作，還求社區共好，到社區國中小推廣防災知識。今年度再次申請並獲教育部核定補助為防災校園進階學校，實踐核心素養導向的防災教育。

由教育部委託的成功大學教授李芳君教授指出，各領域教師組成專業社群研發防災課程，透過互動、對話，產出各領域的備課素材，讓防災議題系統化融入課堂。

錦和高中校長張純寧則表示，校方積極培訓防災青年大使，安排在親師座談、全校性集會、社區活動及鄰近國中小等分享防災觀念，不僅縱向傳遞，也橫向連結，成為學校推動防災示範基地的亮點。

教育局表示，新北市重視聯合國永續發展目標(SDGs)，以「第11項永續城市」及「第13項氣候行動」為核心推動校園防災工作，去(111)年底完成全市300所公立學校皆為防災校園的目標後，今(112)年將重新盤點全市公立學校進行第二輪輔導，同時推動5所防災進階學校及2所防災營運學校，持續發展及推廣在地化防災特色課程與教案，共享多元豐富教學資源，以實踐SDGs「第17項夥伴關係」之精神。