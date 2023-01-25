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手指+嘴唇有黑點！他血便誤認痔瘡　就醫才知竟罹腸癌

▲▼豐原醫院醫師呼籲，不要把血便單純認為是痔瘡引起，大腸癌患者已有年輕化傾向，不可不慎。（圖／豐原醫院提供，下同）

▲▼豐原醫院醫師呼籲，不要把血便單純認為是痔瘡引起，大腸癌患者已有年輕化傾向，不可不慎。（圖／豐原醫院提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市30歲越南籍移工陳先生來台灣工作1年多，時常出現血便，一開始都當成是痔瘡發作，不以為意，後來清況越來越嚴重，於是豐原醫院肝膽腸胃科求診，經醫師問診後安排大腸鏡檢查，發現大腸內有非常多塊大小不一的瘜肉，馬上進行內視鏡瘜肉切除術，並將切片送病理檢查，結果是「缺陷性瘜肉」。

▲▼豐原醫院醫師呼籲，不要把血便單純認為是痔瘡引起，大腸癌患者已有年輕化傾向，不可不慎。（圖／豐原醫院提供，下同）

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豐原醫院肝膽腸胃科王柏政醫師表示，這名病人情況較為特殊，一是病人年紀尚輕，二是病人表示父母兄弟姊妹沒有類似的症狀，由於疫情影響，若非絕對必要，大多醫師問診時不會請病人脫下口罩，但此種缺陷性瘜肉實屬罕見，王醫師於是要求病人脫下口罩，赫然發現，病人嘴唇有數個黑色斑塊沉積，雙手手指末端也發現黑色色素沉積。

醫師綜合身上症狀、內視鏡檢查與切片病理報告，診斷此病人為黑斑瘜肉症候群 （Peutz-Jeghers Syndrome），這症狀是一種染色體顯性遺傳病，以口及肛門周圍皮膚、唇頰黏膜、指趾末端之黑色素沉積，以及消化道存在多發性瘜肉為特徵，患者常伴發胃腸道、生殖系統和其他許多器官的良性或惡性腫瘤，是一種腫瘤易感症候群。此病少見，男女發病率相等，約有一半病例有家族史。

陳男表示，雙手雙腳的黑色斑點從小就有，血便的狀況從國中開始就偶爾發生，只是來台灣之後越發嚴重，王柏政認為，血便有相當多可能原因，並不是年紀輕就一定是痔瘡，近來國人西化飲食盛行，大腸癌發生年齡亦有下降的趨勢，因此有血便的情況務必要到醫院求診，癌症並不可怕、更不是絕症；降低大腸直腸癌風險的不二法門是定期篩檢。

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