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手機給兒子上網課！2個月後一查「課金87萬」　打工爸：天要塌了

▲手機給兒上網課2個月「遊」走約87萬。（圖／翻攝自大象新聞）

▲手機給兒上網課2個月「遊」走約87萬。（圖／翻攝自大象新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

河南鄭州新密市一名父親此前因疫情原因，被封控在工作單位近2個月，上班前他將手機留給兒子上網課，沒想到近日回到家，發現手機綁定的3張銀行卡少了約20萬元人民幣（約新台幣87萬），一查竟發現是兒子玩手遊花掉了，「感覺天都要塌了。」

據《大象新聞》報導，44歲的魏男婚後育有一子，妻子因智力障礙幾乎沒有勞動能力。他憑藉電工經驗，先後在新鄭辛店、新密當地的四、五個煤礦下井打工，最後落腳在離家不遠的蘆溝煤礦當電工，十多年來攢下20多萬元（人民幣，下同）。

魏男說，他平常省吃儉用，幾個月前單位開始封控，臨上班前，就把自己的手機留給14歲的兒子，以便居家上網課。不料，2個月後結束封控回家，他向兒子索回手機準備充點電費，「我打開了微信生活繳費，手機提示我解不開鎖，我就感覺情況不妙，趕緊問兒子是不是動手機裡的錢了，他支支吾吾不敢吭聲。」

魏男按照手機提示重新登錄，然後翻查帳單，頓時「感覺天都要塌了」，兒子竟在50多天花掉20萬元左右。原來，魏男兒子平時就酷愛玩手遊，這次父親上班前留下的手機，讓他忍不住打開了「潘多拉魔盒」，並找到父親的身分證成功更改了密碼。

花掉的20萬元左右，除了玩遊戲買裝備，還有部分開支用於在網購平台上購買「硬件」（硬體），包括5部平板和3部手機。

日前，魏男通過手機向遊戲平台主張返還錢款，又向當地派出所報警，但未獲得幫助及回應。北京市執業律師郭新華表示，魏男可透過各個遊戲公司的客服和對方盡量協商，爭取退款，如果實在協商不成，只能透過訴訟程序來維護自己的合法權益了。

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