　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳5月訪美行碰壁　柯文哲哈哈笑：什麼碰壁！只是還在規劃

記者杜冠霖／台北報導

有意挑戰2024年總統大位的前台北市長、民眾黨主席柯文哲5月中旬將訪美，卻傳出相關行程碰壁，對此，柯文哲24日受訪時聞言笑哈哈，他表示，什麼碰壁？都還在規劃而已，連時間什麼都還不確定，且美國人做什麼事情都要行程表，要兩個月前先安排。柯也指出，台灣最大問題就是謠言太多，最近很多新聞都是有目的製造出來的，看一看就好。

▲▼前台北市長柯文哲。（圖／記者陳煥丞攝）

▲前台北市長柯文哲。（圖／記者陳煥丞攝）

柯文哲24日偕同前台北副市長黃珊珊、民眾黨立委邱臣遠、新北市議員陳世軒到蘆洲保和宮參拜，一進到廟就有1位激動民眾高喊「柯文哲我愛你」，對於今日首次跟黃珊珊一同出門參拜，柯文哲表示，這個拜拜就大家一起出來，雙北首都生活圈都在同一個範圍內，有一些拜訪的工作就一起。

對於傳出訪美碰壁，更有民眾黨內部人士指出美方對柯文哲親美友中路線還在觀望。柯文哲表示，什麼碰壁？都還在規劃而已，連時間什麼都還不確定。柯指出，像這種消息是從哪來？這很奇怪，內部怎麼會講這些話，台灣最大問題就是謠言太多，最近很多新聞都是有目的製造出來的，看一看就好。

柯文哲指出，最大問題是時間都還沒搞定，什麼時候去還沒有確定時程，且美國人做什麼事情都要行程表，不是跟他說下個禮拜來就可以馬上去，都要兩個月以前去規劃，問題是我們整年度的規劃都還沒搞清楚，等計畫出來了會跟大家講。

傳出美方對柯文哲親美友中路線有疑慮，柯文哲表示，最符合美國利益的，美國也不完全跟中國對抗態度，美國國務卿布林肯也有說，會合作時還是合作、競爭時就競爭、必須對抗時就對抗，這是美國最實際的態度，也不會每一件事都對抗。

ET快訊
4歲女童腹痛1個月…X光驚見「1公尺長白點」　醫搖頭：一輩子
初二圍爐！餐桌出現「超胖金孫」霸佔位置　媽嘆：婆婆說牠很可憐
快訊／台鐵出包！　旅客哀號：被卡在隧道
旅法隔3年返台　讚台灣人「創造1個天堂自己卻不知道」
一出家門就脫內衣！　崩潰認「胸部太大遭男欺負」：很痛苦
小情侶1人1千刮中百萬！　嗨喊：結婚基金有了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲到三重送發財金　侯友宜：歡迎大家都來新北

麥卡錫傳訪台！兩岸情勢恐緊張　侯友宜：區域和平穩定是共同目標

2024藍營票會被柯文哲搶走？　侯友宜揭首要任務：把握當下

初四迎財神！新北3處宮廟一次看　拜拜、走春一次滿足

民眾黨辦海選招募？　柯文哲認缺人才：老實講什麼都沒有

傳5月訪美行碰壁　柯文哲哈哈笑：什麼碰壁！只是還在規劃

誰來接閣揆？　學者分析：「他」任國防部長機率比較高

初三睡到飽後宅在家　賴清德分享私房片單

全台連凍3天想衝陽明山？　北市府：若下雪將交管、掛雪鏈

「忍者龜」24小時全年無休　北市污水處理廠過年不打烊

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

日溫泉旅館控台旅客放鳥　損失24萬日幣當事人願賠

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

毒蟲撞死下班警...母獨養孫　哽咽喊「拍謝」：我不知怎辦

聽力超好！超速聽見喀嚓聲　「兔耳男」怒砸爛測速照相機

10歲壽星妹抽中52萬鑽墜　機率僅0.2%媽嗨翻她淡定

狗狗坐高牆外...消防員秒救援　牠瞄一眼鬧脾氣：偶不想回家

日旅館遭台灣旅客放鳥　痛訴：損失超過1員工月薪

柯文哲到三重送發財金　侯友宜：歡迎大家都來新北

麥卡錫傳訪台！兩岸情勢恐緊張　侯友宜：區域和平穩定是共同目標

2024藍營票會被柯文哲搶走？　侯友宜揭首要任務：把握當下

初四迎財神！新北3處宮廟一次看　拜拜、走春一次滿足

民眾黨辦海選招募？　柯文哲認缺人才：老實講什麼都沒有

傳5月訪美行碰壁　柯文哲哈哈笑：什麼碰壁！只是還在規劃

誰來接閣揆？　學者分析：「他」任國防部長機率比較高

初三睡到飽後宅在家　賴清德分享私房片單

全台連凍3天想衝陽明山？　北市府：若下雪將交管、掛雪鏈

「忍者龜」24小時全年無休　北市污水處理廠過年不打烊

柯文哲到三重送發財金　侯友宜：歡迎大家都來新北

療癒！高雄林園濕地「水底開花了」　8萬隻「倒立水母」大爆發

暴雪陸服全面關閉　網易2月1日起開放「現金退款」

買200元刮刮樂　第1張槓龜！他用1招「第2張就中頭獎100萬」

日籍老夫妻來台跨年遺失背包急報警　小黃運將送回飯店了

說・流行／Jennie也愛的性感鏤空衣！跟上LaQuan Smith正統「辣妹風」

「福特Focus接班人」現身！全新跨界今年登場　尺碼與Kuga相近

擺脫月底就吃土　新鮮人理財三撇步報你知

沒人贏過他！誠品每月砸199萬　登台中租賃史最貴寶座

台中酒咖集散地！「復古台菜」酒吧神祕而溫馨　獨棟老宅暢聊整晚

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

政治熱門新聞

徐巧芯自爆過年最怕被問1問題！初二不回娘家原因曝

蔡英文年夜飯遭酸法餐！「食材估價圖」曝光　這道料理是冷凍食品

藍營重返北桃　李四川、蘇俊賓春節拚市政

核二廠3月14日將除役　趙少康要蔡英文回頭是岸：快把台灣害死了

為何把民進黨往死裡打？　徐巧芯：這是我尊重你的方式

全台連凍3天想衝陽明山？　北市府：若下雪將交管、掛雪鏈

春節發紅包網驚「人氣超越選總統的」　高嘉瑜：初一跟我合照是傳統

解析2024總統大選民調　他曝「民進黨未崩盤」

傳美眾院議長麥卡錫訪台　他曝美方目的：挑激大陸發動台海戰爭

誰來接閣揆？　學者分析：「他」任國防部長機率比較高

他強調侯友宜2024要出線只有「這條路」　曝侯也早有覺悟

游淑慧表態投入立委初選　有望對決「港湖女神」高嘉瑜

初三睡到飽後宅在家　賴清德分享私房片單

傳5月訪美行碰壁　柯文哲哈哈笑：什麼碰壁！只是還在規劃

更多熱門

相關新聞

民眾黨辦海選招募？　柯文哲認缺人才：老實講什麼都沒有

民眾黨辦海選招募？　柯文哲認缺人才：老實講什麼都沒有

民眾黨在九合一大選期間，雖意外拿下新竹市，但在地方議員選戰表現不佳，更面臨人才流失問題，傳出在黨主席柯文哲回歸黨務後，主要任務就是強化地方組織，甚至成立智庫提供建言，也不排除透過海選招募人才。對此，柯文哲24日表示，坦白講每個部門都缺人，小黨在擴充階段本來就需要各方人才，老實講現在什麼都沒有，才要開始而已。

被問「賴侯誰比較會做事」柯文哲慘被電　侯友宜：不太準確

被問「賴侯誰比較會做事」柯文哲慘被電　侯友宜：不太準確

郭2024讓神明決定　柯：被問到很煩的推辭

郭2024讓神明決定　柯：被問到很煩的推辭

一前一後赴關渡宮！柯、蔣拜廟

一前一後赴關渡宮！柯、蔣拜廟

偕高虹安拜廟！柯文哲春節全台跑透透

偕高虹安拜廟！柯文哲春節全台跑透透

關鍵字：

柯文哲民眾黨黃珊珊邱臣遠

讀者迴響

熱門新聞

夜市臭豆腐老闆娘太兇　本尊曝光了

初三大凶之日！「7禁忌」碰不得

快訊／初三天還沒亮　國3僅這處「紅爆」原因曝

快來拿錢！3萬名勞退舊制雇主有錢忘了領　平均每人可領30萬元

小霸王寒流凍3天剩4°C　台北恐飄雪

妹子喊下面癢癢…傳出噗滋聲！她見這幕狂嘔

22歲歐陽娜娜穿黑絲買麵包！

高雄新樂街夜市公開賣魔芋爽　最高罰300萬

小甜甜首改口「前夫」！

風箏節釀6死！3歲女童慘遭「恐怖割喉」身亡

年後宣布室內脫口罩！指揮中心規劃曝

初四迎財神！「5習俗+5禁忌」曝

刮中200萬？呂文婉：會休息一陣子

即／大樂透3注中　每人分得3333萬

柯震東病床照曝光！露半邊臉：一點一點進步

更多

最夯影音

更多
妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？
遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

日溫泉旅館控台旅客放鳥　損失24萬日幣當事人願賠

日溫泉旅館控台旅客放鳥　損失24萬日幣當事人願賠

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面