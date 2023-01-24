傳5月訪美行碰壁　柯文哲哈哈笑：什麼碰壁！只是還在規劃

記者杜冠霖／台北報導

有意挑戰2024年總統大位的前台北市長、民眾黨主席柯文哲5月中旬將訪美，卻傳出相關行程碰壁，對此，柯文哲24日受訪時聞言笑哈哈，他表示，什麼碰壁？都還在規劃而已，連時間什麼都還不確定，且美國人做什麼事情都要行程表，要兩個月前先安排。柯也指出，台灣最大問題就是謠言太多，最近很多新聞都是有目的製造出來的，看一看就好。

▲前台北市長柯文哲。（圖／記者陳煥丞攝）



柯文哲24日偕同前台北副市長黃珊珊、民眾黨立委邱臣遠、新北市議員陳世軒到蘆洲保和宮參拜，一進到廟就有1位激動民眾高喊「柯文哲我愛你」，對於今日首次跟黃珊珊一同出門參拜，柯文哲表示，這個拜拜就大家一起出來，雙北首都生活圈都在同一個範圍內，有一些拜訪的工作就一起。

對於傳出訪美碰壁，更有民眾黨內部人士指出美方對柯文哲親美友中路線還在觀望。柯文哲表示，什麼碰壁？都還在規劃而已，連時間什麼都還不確定。柯指出，像這種消息是從哪來？這很奇怪，內部怎麼會講這些話，台灣最大問題就是謠言太多，最近很多新聞都是有目的製造出來的，看一看就好。

柯文哲指出，最大問題是時間都還沒搞定，什麼時候去還沒有確定時程，且美國人做什麼事情都要行程表，不是跟他說下個禮拜來就可以馬上去，都要兩個月以前去規劃，問題是我們整年度的規劃都還沒搞清楚，等計畫出來了會跟大家講。

傳出美方對柯文哲親美友中路線有疑慮，柯文哲表示，最符合美國利益的，美國也不完全跟中國對抗態度，美國國務卿布林肯也有說，會合作時還是合作、競爭時就競爭、必須對抗時就對抗，這是美國最實際的態度，也不會每一件事都對抗。