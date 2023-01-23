蔡英文初二慰勉台電　喊話：一起邁向「2050淨零排放」

▲總統蔡英文。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者江采蓁／綜合報導

總統蔡英文今（23）日下午前往台灣電力公司台中區營業處，慰勉辛苦值班的台電同仁，並感謝他們的辛勞付出，喊話新的一年繼續一起努力，邁向2050淨零排放的目標。

蔡英文首先至台電公司台中區營業處聽取「輪值人員任務簡報」，也特別頒發加菜金、水果禮盒與福袋慰勞辛苦的台電同仁。她在致詞時表示，在新年期間，台電在全國各地，每天各個時段，一共會出動4000人次以上的值班同仁，持續維持全國供電穩定，她要向在第一線進行搶修維護的同仁說聲謝謝，大家真的辛苦了。

蔡英文指出，台電除了維持全國供電穩定，更承擔推動國家經濟發展的重任。她提到，接下來也要繼續為推動能源轉型共同來努力，她舉例，像是台電的「電力交易平台」已經創立一年多，目前共有35家民間業者實際參與，總參與容量也達到320MW，透過這個平台，將民間發電資源引進電力市場，將電網管理與電力資源，從集中化逐步轉為分散化，開啟了能源服務產業的新紀元。

蔡英文認為，未來每個人都有機會能夠成為參與發電的貢獻者，達到「藏電於民、打造共享經濟」的目標。她要再次感謝台電同仁的辛苦打拚，新的一年繼續一起努力，邁向2050淨零排放的目標。