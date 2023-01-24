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政壇情侶檔比賽寫春聯　賴品妤被問「長輩催婚」這樣回

▲▼春節留稿勿用 政壇情侶檔比賽寫春聯　賴品妤被問「長輩催婚」這樣回 曾玟學。（圖／記者呂晏慈攝）

▲賴品妤與曾玟學一起寫春聯，並透露交往秘辛。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

「全立法院最年輕」的民進黨立委賴品妤與無黨籍苗栗縣議員曾玟學自2020年「認愛」交往至今，他們透露，由於賴品妤的父親賴勁麟曾任立委，家族習慣在小年夜聚會，除夕夜就要回到選區，初一開始前往各廟宇、市場發紅包及春聯，向選民們拜年打招呼，而曾玟學今年也計畫一起吃年夜飯。至於若被長輩們催婚怎麼回？她笑說，「沒有人敢問我」。

賴品妤與曾玟學今年春節前相約寫春聯，不過兩人都沒有認真學過寫書法，寫起來舉「筆」維艱，因為賴小時候學過畫畫，乾脆模仿字帖用「畫」的，曾則以速度取勝，唰唰寫好上下聯及橫批，最後再以英文撰寫「Nice 兔 meet you」可愛版本的春聯，年味十足。

▲▼春節留稿勿用 政壇情侶檔比賽寫春聯　賴品妤被問「長輩催婚」這樣回 曾玟學。（圖／記者呂晏慈攝）

▲▼春節留稿勿用 政壇情侶檔比賽寫春聯　賴品妤被問「長輩催婚」這樣回 曾玟學。（圖／記者呂晏慈攝）

對於許多民眾返家過年時，經常遇到家中長輩催婚的狀況，賴品妤受訪時分享自身經驗說，家裡沒有人敢問自己這個問題，唯一有的只有阿嬤，阿嬤以前在她唸書時常說「女生不要一直讀書，應該找個有錢人結婚」，後來擔任立委後，阿嬤就沒有再講什麼了。

至於雙方是否會在過年期間「見家長」？賴品妤說，曾玟學已經見過她父母很多次了，因為爸媽喜歡吃美食，吃飯「缺咖」就會揪人吃飯聚餐；曾玟學分享，因為賴品妤的爸爸也曾任民意代表，家族聚會會避開除夕，家人們也會配合，在小年夜團圓，因為初一大家都要回到選區「上工」，加上自己家裡不太過年，今年也計畫去賴家吃「年夜飯」，初二、初三再跟媽媽碰面。

媒體好奇詢問，有些男友會包紅包給女朋友，那曾玟學會包給賴品妤嗎？賴好奇反問，「為什麼要包給我？有這種習俗嗎？」並開玩笑對曾說，「我阿嬤包的都比你多！」曾則笑回，「拜託，妳（立委）一個月薪水多少，我（縣議員）多少？好，我包給妳，那妳要包給我多少？」引發現場媒體哄堂大笑。

▲▼春節留稿勿用 政壇情侶檔比賽寫春聯　賴品妤被問「長輩催婚」這樣回 曾玟學。（圖／記者呂晏慈攝）

▲▼春節留稿勿用 政壇情侶檔比賽寫春聯　賴品妤被問「長輩催婚」這樣回 曾玟學。（圖／記者呂晏慈攝）

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